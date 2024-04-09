市场监管总局：直播带货必须说清楚谁在带货带谁的货

站长之家(ChinaZ.com) 4月9日 消息:在9日举行的国务院政策例行吹风会上，国新办介绍了《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》的相关情况。市场监管总局执法稽查局局长况旭在会上重点指出，直播带货作为一种新型营销方式，必须明确“谁在带货”以及“带谁的货”，这是其营销活动的基石和不可逾越的底线。

况旭强调，直播带货在创新消费场景、丰富消费供给的同时，也带来了一系列问题。由于直播带货涉及的主体众多，从台前到幕后，再到“人货场”的复杂链条，以及线上线下管理的难度，使得消费者在维权时面临举证难等问题。虚假营销、货不对板、退货困难等问题日益凸显。近五年来，直播电商市场规模迅猛增长，但投诉举报的增幅更是高达47.1倍，远超传统电商，这反映出直播电商在快速发展的同时，规范和监管尚待加强。

在谈及《条例》对直播带货的规范时，况旭介绍道，《条例》针对网络消费制定了五个方面的规定，这些规定同样适用于直播带货。特别地，针对直播的特性和突出问题，《条例》还做出了多方面的规范。

首先，在强化信息披露方面，《条例》明确要求经营者通过网络、电视、电话、邮购等方式提供商品服务时，必须在首页、视频画面、语音、商品目录等显著位置标明或说明其真实名称和标记。若商品服务由其他经营者提供，还需向消费者提供该经营者的相关信息。这一规定旨在确保直播带货的透明度和真实性，让消费者清楚知道“谁在带货”以及“带谁的货”。

其次，在完善平台管理方面，《条例》规定直播营销平台经营者应建立健全消费者权益保护制度，并明确消费争议解决机制。当发生消费争议时，平台应提供直播间运营者、直播营销人员的相关信息以及经营活动记录等。对于“三无产品”，平台应严格履行身份核验和日常管理责任，积极协助消费者维权，提升售后体验。

最后，在规范营销行为方面，《条例》将《网络直播营销管理办法》中的相关内容上升为法定义务，要求直播间运营者、直播营销人员发布的直播内容若构成商业广告，必须遵守《广告法》的相关规定。这一规定明确了平台、直播间和主播在直播营销中的责任，确保直播内容的合法性和规范性。

通过这些规定，可以看出《条例》在保障消费者权益、规范直播带货行为方面做出了积极的努力，旨在促进直播电商行业的健康发展。

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