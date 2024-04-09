OpenAI 寻求联合好莱坞，开拓电影产业

划重点: ⭐ OpenAI 寻求与好莱坞建立合作关系，推动人工智能技术进入电影业 ⭐ 下周 OpenAI 将在洛杉矶会见好莱坞工作室、媒体高管和经纪人，推广其新的 AI 视频生成器 ⭐ 旨在鼓励电影制片人将人工智能技术融入其作品中

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:人工智能初创公司 OpenAI 正努力进军电影行业。据知情人士透露，OpenAI 已安排在下周洛杉矶与好莱坞工作室、媒体高管和经纪人会面，以建立在娱乐产业的合作伙伴关系，并鼓励电影制片人将其新的 AI 视频生成器融入作品中。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

OpenAI 寻求与好莱坞合作，旨在推动人工智能技术走进电影业。这一举措将为电影制片人提供新的可能性，通过整合人工智能技术，创造出更具创新性和视觉冲击力的作品。据悉，OpenAI 在此次洛杉矶之行中将就合作机会展开讨论，探讨如何将人工智能技术与电影制作相结合。

随着人工智能技术的不断发展，其在电影行业的应用也愈发广泛。OpenAI 试图通过与好莱坞建立联系，推动人工智能技术在电影制作中的应用，并希望能够引领电影行业在技术创新方面迈出新的步伐。这一举措也将为好莱坞带来更多合作机会，拓展电影制作的技术边界，为观众带来更具吸引力和创新性的电影作品。

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