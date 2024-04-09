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OpenAI创始人Sam Altman入选福布斯亿万富翁榜单

2024-04-09 14:00 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐️ OpenAI CEO Sam Altman 成为亿万富翁

⭐️ 财富主要来源于对初创公司的投资

⭐️ Altman 在全球人工智能领域备受关注

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:福布斯周一表示，ChatGPT 创造者 OpenAI 的 CEO Sam Altman 已成为亿万富翁。

Altman 自2022年以来成为全球人工智能热潮的代表人物，当他的公司推出 ChatGPT 时，他在《福布斯》杂志的亿万富翁榜单中名列第2692位。

ChatGPT OpenAI 人工智能 (1)

这家财经新闻机构表示，Altman 的财富主要来自对初创公司的投资，如 Reddit，该公司最近在纽约证券交易所上市，以及目前估值约为650亿美元的支付公司 Stripe。

这位38岁的企业家还投资于一些新近创立的公司，如核能公司 Helion 和长寿科技初创企业 Retro Biosciences。

《福布斯》表示，Altman 的财富包括加利福尼亚州和夏威夷的优质房地产，并根据公开文件和调查报道估算出其财富。

Altman 一直坚称自己不拥有 OpenAI 的股权，这家公司让他几乎成为家喻户晓的名字，估值约为800亿美元。

上周，泰勒・斯威夫特（Taylor Swift）也正式入选《福布斯》亿万富翁榜单，估计财富为11亿美元。

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