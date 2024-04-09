AI图像编辑软件DesignEdit 像PS一样分图层处理图片

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:DesignEdit是一款突破性的图像编辑软件，它采用了设计领域中常见的图层概念，为用户带来了一种全新的空间感知图像编辑体验。通过将复杂的图像编辑任务分解为多层潜在的编辑操作，DesignEdit实现了对象移除、多对象编辑、镜头平移和缩放、排版编辑以及跨图像合成等一系列高级编辑功能。

项目地址：https://design-edit.github.io/

在传统的图像编辑过程中，用户往往需要面对单一层面的编辑限制，这不仅限制了编辑的可能性，也增加了操作的复杂性。DesignEdit通过引入图层的概念，将图像编辑任务转化为多层潜在分解和多层潜在融合的过程，极大地提高了编辑的灵活性和精确度。用户可以针对不同的图像元素进行独立的编辑操作，然后再将它们融合在一起，从而创造出丰富多样的视觉效果。

对象移除功能使得用户可以轻松地从图像中删除不需要的对象，而不影响图像的其他部分。这对于清理背景、去除干扰元素或者进行图像修复等任务来说非常有用。多对象编辑功能则进一步扩展了编辑的可能性，用户可以同时选择多个对象进行移动、调整大小或者更改属性，大大提高了编辑效率。

镜头平移和缩放功能则为用户提供了一种全新的视角控制方式。用户可以通过平移或缩放镜头来改变图像的视角和构图，而不需要对图像本身进行裁剪或者调整。这对于创造戏剧性效果或者优化图像布局来说非常有帮助。排版编辑功能则专注于文本和图像的结合，用户可以轻松地调整文本的位置、大小、字体和颜色，以实现最佳的视觉效果和阅读体验。

跨图像合成则是一种创新的编辑技术，它允许用户将来自不同图像的元素融合在一起，创造出全新的图像。这不仅为创意设计提供了无限的可能性，也为图像合成和视觉特效制作带来了新的解决方案。

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