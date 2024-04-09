Stability AI发布CosXL模型 图像处理能力更精细

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:Stability AI 最近推出了CosXL模型，这是一项包括基础版CoXL和增强版Edit CosXL的创新技术。这些模型的发布，标志着图像生成和编辑技术的新里程碑，为用户提供了更加强大和精细的图像处理能力。

Cos Stable Diffusion XL1.0基础版是经过特别调整的模型，采用了Cosine-Continuous EDM VPred调度方案。这一方案的独特之处在于其能够生成极为广泛的颜色范围，从深邃的黑色到纯净的白色，无所不包。这不仅极大地丰富了图像的色彩表现力，同时也在处理图像变化时，提升了模型的精细度和准确性。这种技术的进步，使得生成的图像更加逼真，细节处理更加到位，为用户提供了更加满意的视觉体验。

模型地址:https://top.aibase.com/tool/cosxl

Edit CosXL模型则进一步扩展了图像编辑的可能性。它不仅具备基础版的所有功能，还实现了基于指令的图像编辑功能。用户只需提供一张源图像和一个简单的提示指令，Edit CosXL就能够根据这些信息，自动调整和变换图像，以满足用户的具体需求。这种功能的实现，极大地简化了图像编辑的过程，使得用户即使没有专业的图像处理技能，也能够轻松创造出个性化的图像内容。

为了更好地服务于用户，Stability AI还将CosXL模型集成到了Stable Swarm UI和ComfyUI两个平台中。这意味着用户现在可以在这两个平台上直接使用CosXL模型进行图像的生成和编辑。特别是ComfyUI，它还为用户提供了详细的工作流程和指导，帮助用户更加高效和便捷地使用CosXL模型。

（举报）