首页 > 业界 > 关键词  > CosXL最新资讯  > 正文

Stability AI发布CosXL模型 图像处理能力更精细

2024-04-09 11:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:Stability AI 最近推出了CosXL模型，这是一项包括基础版CoXL和增强版Edit CosXL的创新技术。这些模型的发布，标志着图像生成和编辑技术的新里程碑，为用户提供了更加强大和精细的图像处理能力。

Cos Stable Diffusion XL1.0基础版是经过特别调整的模型，采用了Cosine-Continuous EDM VPred调度方案。这一方案的独特之处在于其能够生成极为广泛的颜色范围，从深邃的黑色到纯净的白色，无所不包。这不仅极大地丰富了图像的色彩表现力，同时也在处理图像变化时，提升了模型的精细度和准确性。这种技术的进步，使得生成的图像更加逼真，细节处理更加到位，为用户提供了更加满意的视觉体验。

image.png

模型地址:https://top.aibase.com/tool/cosxl

Edit CosXL模型则进一步扩展了图像编辑的可能性。它不仅具备基础版的所有功能，还实现了基于指令的图像编辑功能。用户只需提供一张源图像和一个简单的提示指令，Edit CosXL就能够根据这些信息，自动调整和变换图像，以满足用户的具体需求。这种功能的实现，极大地简化了图像编辑的过程，使得用户即使没有专业的图像处理技能，也能够轻松创造出个性化的图像内容。

为了更好地服务于用户，Stability AI还将CosXL模型集成到了Stable Swarm UI和ComfyUI两个平台中。这意味着用户现在可以在这两个平台上直接使用CosXL模型进行图像的生成和编辑。特别是ComfyUI，它还为用户提供了详细的工作流程和指导，帮助用户更加高效和便捷地使用CosXL模型。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • SDXL Pixar:基于SDXL模型的精选微调模型收藏。

    Replicate上的“SDXL fine-tunes”收藏包含了一系列基于SDXL模型的精选微调模型。这些微调模型利用大型生成模型SDXL，针对特定的视觉风格、内容或主题进行了优化和调整，以产生高质量的图像生成效果。包括但不限于表情符号、动画风格、应用图标和特定电影艺术风格。每个微调模型都被设计来在特定的视觉任务上产生特定风格的图像，支持创作者、设计师和开发者以更少的努力创造出更丰富、更具特色的视觉内容。通过Replicate平台，用户可以直接访问和运行这些微调模型，将这些先进的图像生成能力应用到自己的项目中，无论是进行创意探索还是解决实际的设计挑战。

    图像生成 视觉风格 微调模型

  • Parler-TTS:生成高质量、自然 sounding 的语音

    Parler-TTS 是一个由 Hugging Face 开发的轻量级文本转语音（TTS）模型，能够以给定说话者的风格（性别、音调、说话风格等）生成高质量、自然 sounding 的语音。它是基于 Dan Lyth 和 Simon King 发表的论文《Natural language guidance of high-fidelity text-to-speech with synthetic annotations》的工作复现，两位作者分别来自 Stability AI 和爱丁堡大学。与其他TTS模型不同，Parler-TTS 完全开源发布，包括数据集、预处理、训练代码和权重。功能包括：生成高质量且自然 sounding 的语音输出、灵活的使用和部署、提供丰富的注释语音数据集。定价：免费。

    TTS 语音生成 Hugging Face

  • Mixtral-8x22B:一个基于稀疏专家模型的大型语言模型

    Mixtral-8x22B是一个预训练的生成式稀疏专家语言模型。它由Mistral AI团队开发,旨在推进人工智能的开放发展。该模型具有141B个参数,支持多种优化部署方式,如半精度、量化等,以满足不同的硬件和应用场景需求。Mixtral-8x22B可以用于文本生成、问答、翻译等自然语言处理任务。

    语言模型 文本生成 预训练模型

  • 开源大模型食用指南:基于Linux环境快速部署开源大模型的教程

    该项目是一个围绕开源大模型的全流程指导教程,包括环境配置、模型部署、高效微调等,简化开源大模型的使用和应用,让更多普通学习者能够使用开源大模型。项目面向对开源大模型感兴趣且想自主上手的学习者,提供详细的环境配置、模型部署和微调方法。

    大模型 开源 部署

  • prefixbox.com:AI搜索与发现解决方案

    Prefixbox是一种全面管理的AI搜索、推荐和洞察解决方案，能够优化您的在线企业商店。通过结合矢量搜索、个性化推荐和数据挖掘等技术，Prefixbox能够提供个性化的搜索结果、相关的推荐和有价值的洞察，从而提高转化率、平均订单价值和整体业绩。

    AI搜索 个性化推荐 数据挖掘

  • kapturecrm.com:AI支持的客户支持平台

    Kapture CX是一个AI支持的客户支持自动化平台，为零售、银行金融、旅游和消费耐用品等行业提供超个性化的解决方案。

    AI 客户支持 自动化

  • MTIA:Meta自研的下一代AI训练和推理加速芯片

    Meta Training and Inference Accelerator (MTIA)是Meta自研的下一代AI加速芯片。相比上一代产品, MTIA v2在计算能力和内存带宽上均有大幅提升, 可以更高效地支撑Meta的排序和推荐模型应用。这是Meta持续投资自研硬件基础设施的重要成果,将为Meta的AI产品和服务带来新的能力。

    AI加速器 硬件基础设施 推荐系统

  • easywithai.com:Easy With AI是一个集成了50多个不同类别AI工具和资源的平台。

    Easy With AI是一个拥有互联网上最大的AI工具和资源收藏的平台。您可以在50多个不同的类别中查找和搜索AI工具。Easy With AI为各种用户提供了便利和丰富的AI工具资源，包括AI写作助手、社交媒体工具、电子邮件工具、AI内容检测工具、客户服务工具、网站建设工具、电子商务工具、图像工具、音频工具、视频工具、音乐生成器、视频生成器、播客工具、演示制作工具、设计工具、直播工具、聊天机器人、语音工具、移动应用、转录工具、会议助手、建筑工具、生产力工具、教育工具、AI Chrome扩展和更多。您可以根据您的需求和兴趣，在Easy With AI上找到适合您的AI工具。

    AI工具 资源 写作

  • VQAScore:用于评估文本到视觉生成的创新性指标和基准测试

    Evaluating Text-to-Visual Generation with Image-to-Text Generation提出了一种新的评估指标VQAScore,能够更好地评估复杂的文本到视觉生成效果,并引入了GenAI-Bench基准测试集。VQAScore基于CLIP-FlanT5模型,能够在文本到图像/视频/3D生成评估中取得最佳性能,是一种强大的替代CLIPScore的方案。GenAI-Bench则提供了包含丰富组合语义的实际场景测试文本,可用于全面评估生成模型的性能。

    文本生成 视觉生成 评估指标

  • ATSFriendly.com:免费ATS友好的简历检查器

    使用我们的免费ATS友好简历检查器，通过将您的简历与职位描述进行比较，立即找出您的简历是否符合ATS友好标准。我们的智能ATS简历检查器将分析关键字、硬技能、软技能和其他职位要求，为您提供全面的分析结果。我们已经帮助了超过100,000名求职者快速入选并获得聘用。现在试用我们的免费ATS检查器，让您更快地获得聘用机会。

    ATS Friendly Checker ATS Scanner Best Free ATS Scanner

  • AI Chatroom:聊天室

    AI聊天室是一个在线聊天平台，提供智能聊天机器人和多种聊天功能。用户可以与机器人进行对话、获取信息和娱乐等。

    聊天 机器人 娱乐

  • parmonic.com:将长视频转化为吸引人的内容

    Parmonic是一个AI视频助手，可将长篇的信息视频转化为有力的内容。通过引导试用，帮助市场营销团队吸引注意力不集中的观众。

    视频内容转化 AI视频助手 B2B市场营销

  • Seatext AI:提高网站转化率的首款AI

    SEATEXT AI能够创建数千种文本变体并进行AI A/B测试，同时还可以在50种语言中进行翻译，帮助您的网站实现全球化。

    AI A/B测试 AI网站翻译 AI SEO

  • botsplash.com:与客户互动，一站式解决方案

    Botsplash是一款能够让您在聊天平台上与客户互动的一站式解决方案。它集成了多个渠道，通过一个基于SaaS的仪表板实现与客户的沟通。Botsplash能够帮助您提高收入、降低成本、生成更多潜在客户、提高销售效率、增加联系率，并确保您的消息被传递和阅读。无论您的客户在哪里，Botsplash都能够满足您的需求。

    客户互动 沟通 多渠道

  • tuokejia.net:免费在线伪原创AI文案生成网站

    小炎智能写作是一款智能写作工具，可快速生成高质量营销软文、自媒体文章、谷歌优化软文等。它能够帮助自媒体创作者和SEOer节省创作时间，提升文章在搜索引擎和新媒体的流量排名。产品具有智能重写和智能原创写作两种模式，支持单篇和批量生成原创内容，并提供自动排版和智能发布功能。小炎智能写作工具还可保护原创，申请多平台原创标志，提升网站收录率和权重。

    写作工具 自媒体运营工具 SEO工具

  • aichat.com:智能对话体验平台

    AiChat是新加坡和东南亚领先的聊天机器人公司，为财富500强品牌提供自动化营销、商务和客户服务解决方案。通过WhatsApp、Messenger和Instagram实现自动化营销、商务和客户服务，自动化客户服务解决方案可以解决91%的查询，并通过聊天实现3倍的销售转化。

    Chatbot 自动化 营销

  • caixuan.cc:一站式PPT协作分享平台

    彩漩PPT是人人可用的一站式PPT协作分享平台。彩漩的功能覆盖PPT的各个环节，AI创作、团队协同、安全分享、数据分析，让你的PPT工作更轻松。

    PPT插件 PPT加载项 PPT共享

  • 123kanfang.com:在线VR看房与虚拟家装的技术提供者

    123看房是国内主流看房技术方案的定义者，通过全景照片进行3D建模技术的始创者。提供在线VR看房与虚拟家装的技术，可以通过全景图生成3D模型。其技术创造了低成本、高效率、易操作的全景看房和虚拟家装方案。该产品适用于房地产行业，可以实现远程看房、720全景、商业空间等多种功能。

    VR 看房 3D建模

  • DUANG AI TAB-sidebar(Chat GPT、Gemini、copilot) Use AI Anywhere:AI辅助工具，提升工作效率

    DUANG AI TAB是一个AI辅助工具，提供Chat GPT、Gemini、copilot等多种AI模型，帮助用户在网页上进行自定义AI任务，例如写作、搜索、语法检查、解释等。它还提供AI Chat功能、AI Rewriter功能、AI Quick Reply功能、AI Reading Assistant功能、AI Summary功能等，以提升工作效率和写作质量。

    AI辅助 写作工具 工作效率

  • SpatialTracker:通过 3D 空间跟踪 2D 像素，提升视频追踪性能

    SpatialTracker 是 CVPR 2024 年亮点之一的一项研究成果，致力于在 3D 空间中恢复视频中密集的像素运动。该方法通过将 2D 像素提升到 3D 空间，使用三平面表示表示每一帧的 3D 内容，并迭代更新转换器来估计 3D 轨迹。在 3D 中跟踪允许我们利用刚性约束，同时学习一个刚性嵌入，将像素聚集到不同的刚性部分中。与其他追踪方法相比，SpatialTracker 在质量和量度方面都取得了优异的成绩，尤其是在具有出平面旋转的具有挑战性的情况下。

    视频追踪 3D 空间 像素运动

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM