​Nightshade：使AI模型在未经许可的情况下无法训练图片

划重点: 🔍 University of Chicago研究人员开发了Nightshade工具，通过“污染”AI图像生成器，使模型无法在未经许可的情况下训练图片。 🔍 Nightshade允许艺术家和版权所有者创建“毒害”版本的图像，这些图像与原始图像相同，但包含对人眼不可见的隐藏信息。 🔍 Nightshade旨在增加使用未经许可内容的图像生成器开发者的成本，而不是破坏模型。

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:据报道，芝加哥大学的研究人员开发了一种名为Nightshade的工具，旨在防止未经许可的AI图像生成。该工具可以使AI图像生成器无法使用未经许可的图像进行训练，从而保护了艺术家和版权所有者的作品。

Nightshade的工作原理是在图像中添加隐藏信息，这些信息对人眼不可见。当像Stable Diffusion这样的AI图像生成器尝试使用这些图像进行训练时，这些额外的信息会导致生成的输出失真，从而防止图像被有效地用作训练数据。即使用户对这些被“毒害”的图像进行裁剪、编辑和压缩，效果也仍然存在。Nightshade甚至在对被“毒害”的图像截屏或在显示器上显示时也能起作用;任何由此产生的图像如果被AI模型处理，都会产生失真。

相比于其他工具，如Stability提供的选择退出机制，Nightshade的设计初衷是增加使用未经许可内容的图像生成器开发者的成本。Nightshade还不同于Glaze，后者旨在阻止AI模型未经许可地训练图像，而Glaze则旨在增加AI模型复制艺术家独特风格的难度。

Nightshade工具对任何人都是可用的。用户可以从该项目的网站上下载，并且可以在Windows和Mac上运行。运行Nightshade不需要任何额外的GPU驱动程序。

Nightshade加入了越来越多的工具，为艺术家保护其作品，例如麻省理工学院的PhotoGuard，它创建了扭曲AI编辑图像的“掩码”。

此外，还有一些其他工具，如谷歌DeepMind的SynthID和Meta的Stable Signature，可用于识别由AI创建的图像。然而，这些工具仅适用于特定的图像生成模型，仅为Imagen和Emu等模型提供功能。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/nightshade

（举报）