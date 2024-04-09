​比利时计算机视觉初创公司RoboVision获4200万美元融资

划重点: 🌐 RoboVision是一家比利时的计算机视觉初创公司，其AI-enabled视觉平台旨在简化AI集成到跨行业生产线中。 💰 这轮A轮融资由Target Global、Astanor Ventures和Red River West领投，筹集了4200万美元，使RoboVision的总融资达到6500万美元。 🚀 RoboVision将利用这些资金扩展到新市场，并在美国现有基础上进行扩张，以进一步巩固其在AI驱动的自动化领域的领先地位。

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:比利时计算机视觉初创公司RoboVision最近宣布成功获得4200万美元的融资，这笔资金将用于推进其AI-enabled视觉平台在全球范围内的发展和拓展。这轮A轮融资由Target Global、Astanor Ventures和Red River West领投，使RoboVision的总融资额达到6500万美元。

RoboVision的首席执行官Thomas Van den Driessche表示，公司将利用这笔投资加强全球业务，并“进一步巩固我们在AI驱动的自动化领域的先驱地位”。他还表示期待着公司加速进入新市场的发展，同时实现战略愿景。

RoboVision的视觉平台旨在与现有机械设备和生产线集成，管理这些机器内部的视觉智能，提供符合实际需求的自动化解决方案。该平台采用无代码设计，旨在使深度学习工具更易于访问，让那些没有特定AI专业知识的公司能够测试和部署AI模型，无需事先培训。

据公司称，RoboVision的平台可跨越多个行业，包括农业、零售和医疗保健。根据其网站上的信息，RoboVision的平台已经在全球38个国家的一千多个机器人中得到应用。

去年三月，RoboVision宣布斯坦福大学正在利用其平台开发复杂疾病的AI应用。利用该服务，斯坦福研究人员能够访问和标注医疗模型的数据，而不需要具备AI或数据科学的背景知识。

RoboVision以其先进的技术和创新性的解决方案在AI驱动的自动化领域取得了显著进展，并将继续在全球范围内扩大其影响力和市场份额。

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