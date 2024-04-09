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​Meta将在Facebook和Instagram上标记AI生成的内容

2024-04-09 10:13 · 稿源：站长之家

划重点:

🔍 Meta 将在其社交媒体平台上标记 AI 生成的内容，以改善透明度。

🔍 标记将从五月开始，用户可以自行标明其内容是否由 AI 生成。

🔍 Meta 将停止删除 AI 操纵的内容，而是提供标签和背景信息。

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:Meta 近日宣布，将在其旗下社交媒体平台 Facebook 和 Instagram 上标记 AI 生成的内容，以提高内容透明度。这一变化将从五月开始实施。据悉，AI 生成的用户内容将带有“Made with AI”（由 AI 生成）的标签，以为其他用户提供更多的背景信息。此举旨在改善用户对内容的理解，并增加透明度。

Facebook 元宇宙 meta

根据 Meta 的声明，AI 修改的内容将通过“检测行业共享的 AI 图像信号”来确定。此外，用户也可以自行披露其内容是否由 AI 生成。对于被认为更有可能误导用户的内容，将会收到更突出的标签。

在此前，Meta 曾删除过操纵内容，但从七月开始，将停止进行删除。Meta 的内容政策副总裁 Monika Bickert 表示，五月到七月的两个月过渡期“让人们有时间了解自我披露流程，然后我们就会停止删除更小范围的操纵媒体内容。”

不过，如果操纵内容违反平台关于选民干扰、欺凌、骚扰和煽动暴力的社区准则，Meta 仍将予以删除。此次政策变化是根据 Meta 的监督委员会的建议而来，该委员会负责为公司的社交媒体平台做出内容审查决定。

监督委员会认为，Meta 目前对 AI 内容的处理方法“过于狭隘”，之前只适用于视频内容。他们在二月份的一项审查中指出，将 AI 生成的内容限制在仅适用于视频、仅适用于由 AI 生成或修改的内容、以及使人们看起来说出“他们没有说过的话”的内容，这种限制“过于狭窄，无法达到任何可想象的目标”。

现在，Meta 的新的审查方法已经涵盖了 AI 生成的视频、音频和图像内容。此次监督委员会对范围的评论是在审查拜登总统被篡改的录像时提出的。委员会还表示担心，删除此类内容可能会影响言论自由。

Bickert 表示:“我们同意监督委员会的建议，即提供透明度和额外背景信息是现在处理操纵媒体并避免不必要限制言论自由的更好方法，因此我们将在我们的平台上保留这些内容，以便我们可以添加标签和背景信息。”

此外，Meta 还进行了调查，询问了23，000名用户对 AI 生成内容的看法。调查显示，82% 的受访者支持为 AI 生成的内容添加标签。

目前，Meta 的图像生成功能仅适用于美国用户，已经在其生成的图像的角落添加了“imagined with AI”（由 AI 想象）水印。

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