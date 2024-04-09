AI图像编辑工具Facet AI 实时图像生成，可精确控制图像元素

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:Facet AI是一款创新的图像编辑工具，它以其独特的功能和用户友好的操作界面，为广告制作和产品图像设计领域带来了革命性的变化。这款工具的核心优势在于其精确控制图像元素的能力，使得用户可以轻松地对图像进行实时编辑和调整。

官网地址：https://top.aibase.com/tool/facet

Facet AI的直观画布操作是其一大亮点。用户可以通过简单的拖拽和调整，实现对图像中各个元素的精确控制。无论是改变颜色、大小还是位置，都能够迅速完成，大大提高了工作效率。这种所见即所得的编辑方式，让用户在编辑过程中能够直观地看到每一次改动的效果，确保最终成果符合预期。

此外，Facet AI还具备实时图像生成的能力。这意味着用户可以随时对图像进行修改，无论是在设计初期还是在最终阶段，都能够保证图像的质量和效果。这种灵活性为用户提供了更多的创作空间，使得他们能够更加自由地发挥创意。

Facet AI还允许用户向编辑过程中添加图像参考。这一功能特别适合在需要符合特定主题或风格时使用。用户可以上传一张参考图像，Facet AI将根据这张图像的风格和元素，快速生成符合要求的新图像。这不仅节省了寻找灵感和素材的时间，也使得设计工作更加高效。

更令人兴奋的是，Facet AI支持用户使用自己的图像集来训练定制模型。只需几分钟，用户就可以训练出一个能够生成符合个人视觉风格的图像的模型。这为用户提供了一种全新的创作方式，使得他们的作品更具个性化和独特性。

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