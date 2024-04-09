Spotify 推出 AI 生成播放列表功能 让用户自定义音乐体验

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:Spotify 最近推出了一款新的测试版功能，允许用户根据文本描述创建个性化的音乐播放列表。这项名为"AI 播放列表"的新功能目前仅在英国和澳大利亚的 Spotify Premium 订阅者中推出测试。

用户可以通过进入"您的库"并点击右上角的"+"按钮来找到这个 AI 播放列表生成器。在下拉菜单中选择"AI 播放列表"选项后，用户可以输入一个描述性的提示，如"在寒冷的雨天阅读的音乐"。AI 系统会根据这个提示生成一个包含30首相关歌曲的播放列表。用户还可以通过添加更多提示，如"更多悲伤的音乐"，来不断调整和优化播放列表，直到满意为止。

在测试中，这个 AI 播放列表生成器在将歌曲与特定的提示匹配方面表现出色。例如，当要求生成一个"让我感觉自己像《刀锋》（1998）中的吸血鬼猎人"的播放列表时，它会生成一个名为"刀锋精华"的适合狂欢的电子音乐组合。

Spotify表示，用户可以使用包含流派、情绪、艺术家或年代等元素的提示来获得更好的播放列表。该功能还可以引用地点、动物、活动、电影角色、颜色甚至表情符号。

这项新功能为用户提供了一种更快捷的方式来发现新音乐，并满足特定的音乐审美需求。相比之前的 AI DJ 功能，这个 AI 播放列表生成器提供了更多的自定义选项。

不过，这项新功能也可能成为 Spotify 预计在今年晚些时候推出的价格上涨的一个因素。目前，学生高级订阅起价为每月5.99美元，个人起价为每月10.99美元。Spotify 表示，未来几个月将继续开发其生成播放列表的功能。

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