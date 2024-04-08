巨人网络申请“GIANTGPT”商标 为旗下游戏AI大模型

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:近日，巨人投资有限公司申请注册多枚“GIANTGPT”商标，国际分类为教育娱乐、科学仪器、网站服务等，当前状态均为等待实质审查。
巨人投资有限公司由史玉柱任法定代表人、执行董事并持股约97.86%。
今年2月，巨人网络宣布正式完成了游戏AI大模型GiantGPT的备案。
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巨人网络表示，在2024年春季招聘中首次重点招募AI算法实习生，标志着公司在游戏和人工智能深度融合领域的新动向。招聘对象为2025届海内外高校在校生，涵盖多个技术岗位，旨在培养新一代游戏AI人才加速公司发展。未来将继续加大在AI领域的人才招募和培养力度，推动游戏与AI融合发展。
【新智元导读】距离AI「杀死」搜索引擎，到底还差几步?几天前，ChatGPT突然官宣免注册，让网友直呼AI取代搜索引擎的宏伟蓝图已经拉开帷幕。就像搜索引擎在2000年后逐渐成为了全世界互联网的大门一样，如今LLM的迅猛发展似乎也标志着互联网即将进入GenAI时代。我们搜索时会出现的，不仅仅再是简单的链接罗列是一个开门见山的准确答案。
摘要:AI产品开发者需要先行一步，早一些让用户体验自己的产品，和用户建立连接，培养粘性，从在竞争中占得先机。2024注定是AI行业热闹非凡的一年。AI产品开发者需要先行一步，早一些让用户体验自己的产品，和用户建立连接，培养粘性，从在竞争中占得先机。
现在的人工智能，已不是「可以用」是「非常好用」了。谷歌与李世石一次久违的对话，唤起了人们的回忆:仔细想来，自2016年AlphaGo在围棋上打败人类起已过去八年。我们可以期待未来手中的设备，能够呈现出完全不同的形态。
MiniGPT4-Video是什么？MiniGPT4-Video是为视频理解设计的多模态大模型，能处理时态视觉数据和文本数据，配标题、宣传语，适用于视频问答。用户可以上传视频，让模型生成标题与宣传语，理解特效处理，或作超美抒情诗。
人形机器人领域的初创翘楚FigureAI发布了一段引人注目的视频，展示了其研发的Figure01机器人如何借助OpenAI的大模型能力，实现与人类的对话以及执行复杂任务。这款机器人不仅拥有高级视觉和语言智能展现出快速、灵巧的机器人动作，为人工智能与机器人技术的融合开创了新篇章。该公司还与宝马公司签署了商业协议，将在汽车制造中部署通用机器人，进一步拓展了人形机器人的应用领域。
今年2月，徕卡影像之王小米14Ultra正式发布，这是小米有史以来最强悍的影像旗舰，不仅配备全新Summilux全明星四摄首次搭载AI大模型计算摄影平台XiaomiAISP。XiaomiAISP是小米影像大脑的全新升级今日，小米官方发文详细科普了XiaomiAISP。提供了模仿摄影大师思维方式的算法模型，通过算法的艺术般处理，让光影更加立体、景深层次更加自然、皮肤细节和肤质更加真实。
36kr研究院发布了《2024年AIGC行业研究:多模态大模型与商业应用》，文中基于AIGC产业生态现状和技术发展路径，深入分析AIGC商业化应用的方向与产业发展趋势。其中在36kr研究院梳理的产业图谱中，发现杭州李未可科技与字节跳动的豆包、腾讯云混元及华为云盘古等大模型等一起出现在闭源模型层，甚至在跨模态生成应用层也占据一地。李未可科技这类结合自身业务垂类场景，提前布局中间层及终端应用层的自研大模型或许能给市场带来不小的惊喜。
快科技3月28日消息，今晚，小米汽车首款车型小米SU7震撼登场，标志着科技巨头小米正式迈入新能源赛道。据介绍，小米SU7搭载AI大模型，配合小爱同学语音助手带来全新智驾体验。官方统计，小爱同学发布7年，具有1.1亿月活动用户，每天2.08亿次激活。小米SU7支持语音深度控车，模糊指令也能识别，五音区语音交互，各方位都能精准响应，更有AI大模型赋能，可识别车前场景，甚至是前车车型。去年8月，小爱同学率先升级支持大模型，升级大模型后的小爱同学拥有一个更加强大的大脑，可以为用户答疑解惑、激发灵感、创造艺术，还能扮演角色进行自?
OpenRouter是一个创新性的项目，它为大语言模型和其他AI模型提供了一个统一的接口。通过这个接口，用户可以直接访问和使用几十种AI模型，包括GPT、LLama、Claude、Command-R等80多个模型，未来还将扩展到数百种。AI角色聊天和故事，更好的ChatGPT用户界面等功能，为用户带来全新的AI体验。
SpatialTracker 是 CVPR 2024 年亮点之一的一项研究成果，致力于在 3D 空间中恢复视频中密集的像素运动。该方法通过将 2D 像素提升到 3D 空间，使用三平面表示表示每一帧的 3D 内容，并迭代更新转换器来估计 3D 轨迹。在 3D 中跟踪允许我们利用刚性约束，同时学习一个刚性嵌入，将像素聚集到不同的刚性部分中。与其他追踪方法相比，SpatialTracker 在质量和量度方面都取得了优异的成绩，尤其是在具有出平面旋转的具有挑战性的情况下。
MoMA Personalization 是一款基于开源 Multimodal Large Language Model (MLLM) 的个性化图像生成工具。它专注于主题驱动的个性化图像生成，可以根据参考图像和文本提示生成高质量、保留目标物体特征的图像。MoMA 不需要任何 fine-tuning，是一个插件式的模型，可以直接应用于现有的 diffusion 模型中，并在保留原模型性能的同时提高生成图像的细节和 prompt 忠实度。
CodeGemma是谷歌公司推出的先进大语言模型，专注于生成代码、理解和追踪指令，旨在为全球开发人员提供高质量的代码辅助工具。包括20亿参数的基础模型，70亿参数的基础模型和用于指导追踪的70亿参数模型，针对代码开发场景进行优化和微调。在各种编程语言中表现卓越，具有超凡的逻辑和数学推理能力。
PhysAvatar是一个结合逆向渲染和逆向物理的创新框架,可以从多视角视频数据中自动估计人体形状、外表以及服装的物理参数。它采用网格对齐的4D高斯时空网格跟踪技术和基于物理的逆向渲染器来估计内在的材料属性。PhysAvatar集成了物理模拟器,使用基于梯度的优化方法以原理性的方式估计服装的物理参数。这些创新能力使PhysAvatar能够在训练数据之外的运动和照明条件下,渲染出高质量的穿着宽松衣服的新视角头像。
SmallAI是一种基于GPT的聊天机器人,具有人类式的对话和自学习能力,可用于各种环境下的聊天服务。本网站提供ChatGPT的相关信息、使用教程和技术支持,帮助用户更好地了解AI资讯、聊天机器人、国内免费的AI助手等。
超能画布是百度网盘荣誉出品的AI创意生成工具,可以根据您上传的人像图片自动生成各种风格的创意图像,如写实、唯美、奇幻等,帮助摄影师提高工作效率,为每个人实现图像创意. 该工具提供免费试用,并有灵活的付费模式满足不同需求.
LCM-Lookahead for Encoder-based Text-to-Image Personalization 是一种使用 LCM-Lookahead 技术的文本到图像个性化模型，它可以通过在模型训练和分类器指导中传播图像空间损失来实现更好的身份保真度，同时保留布局多样性和提示对齐。
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Imagen提供先进的生成式媒体能力。Gemini模型非常适用于高级推理和通用用例，而任务特定的生成AI模型可以帮助企业提供专业能力。今天预览的文本到动态图片功能使Imagen在企业工作负载中更加强大。这允许营销和创意团队根据文本提示生成动态图片，如GIF等。初始时，动态图片将以每秒24帧（fps）的速度交付，分辨率为360x640像素，持续时间为4秒，计划进行持续增强。考虑到该模型专为企业应用设计，它擅长主题，如自然、食物图像和动物。它可以生成一系列的摄像机角度和动作，同时支持整个序列的一致性。Imagen的动态图片生成功能配备了安全过滤器和数字水印，以维护创作者和用户之间的信任承诺。此外，我们还通过高级照片编辑功能更新了Imagen 2.0的图像生成能力，包括修补和扩展。现在在Vertex AI上通用的这些功能，使用户可以轻松地删除图像中不需要的元素、添加新元素，并扩展图像边界，以创造更广阔的视野。此外，我们基于Google DeepMind的SynthID技术的数字水印功能现已通用，使客户能够生成隐形水印并验证Imagen系列模型生成的图像和动态图像。
Google Vids是一款强大的在线视频编辑器,集成了谷歌Gemini技术,为您提供AI驱动的视频创作解决方案。您可以使用它快速创建富媒体视频内容,适用于工作、项目演示、教学等多种场景。Google Vids支持全面的视频编辑功能,包括剪辑、转场特效、字幕添加等,并提供多种模板供您选择,大幅提升视频创作效率。作为Google Workspace的一部分,Google Vids与其他生产力应用无缝协作,为您的数字化办公赋能。
Graph Maker是一款免费的AI驱动的图表制作工具。用户只需上传CSV或使用谷歌表格数据,就可以快速生成各种图表,包括柱状图、散点图、饼图、直方图和折线图。该产品专注于让数据可视化变得简单易用,无需专业设计技能即可制作专业级图表。定价方案包括免费版和付费Pro版,满足不同用户需求。
Diffusion-RWKV是一种基于RWKV架构的扩散模型,旨在提高扩散模型的可扩展性。它针对图像生成任务进行了相应的优化和改进,可以生成高质量的图像。该模型支持无条件和类条件训练,具有较好的性能和可扩展性。
tldraw 是一款免费的、即时协作的绘图工具。它提供了丰富的图形元素和绘图功能,可以帮助用户快速创建各种类型的图表和流程图。tldraw 允许用户在白板上绘制 UI，并使用 GPT-4 Turbo 和 Vision 来生成由真实代码支持的工作网站。它支持多人实时协作,并提供了版本控制和注释等功能。tldraw 适合用于工作、学习、规划等场景,是一款优秀的生产力工具。
Open-Sora-Plan是一个开源项目,旨在为开源社区提供高质量的视频数据集。该项目已经爬取并处理了40258个来自开源网站的高质量视频,涵盖了60%的横屏视频。同时还提供了自动生成的密集字幕,供机器学习等应用使用。该项目免费开源,欢迎大家共同参与和支持。
ImgGenAI - Background Remover是一款Figma插件,它可以一键使用AI自动删除图像背景,无需付费,无限制使用。只需获取免费的API密钥,右键选择插件,输入密钥即可开始使用。插件还提供了多种其他AI图像工具,如图像生成、人像生成、图像文字去除、水印去除、图像修复、图像放大等功能,帮助用户快速完成图像编辑任务。
AI Tab Optimizer Plus是一款优化标签管理的Chrome插件，利用人工智能自动优先处理和置前重要的标签。用户可以根据需求自定义标签优先级，并提升浏览器的可访问性。该插件具有直观的界面，节省设备资源，定期更新以满足用户需求。
EasyContext是一个开源项目,旨在通过结合多种技术手段,实现使用普通硬件训练语言模型的上下文长度达到100万词元。主要采用的技术包括序列并行、Deepspeed zero3离载、Flash注意力以及激活checkpoint等。该项目不提出新的创新点,而是展示如何组合现有的技术手段来实现这一目标。已成功训练出Llama-2-7B和Llama-2-13B两个模型,分别在8块A100和16块A100上实现了700K和1M词元的上下文长度。
HairFastGAN是一种用于高分辨率、接近实时性能和出色重建的发型转移方法。该方法包括在StyleGAN的FS潜在空间中运行的新架构、增强的修复方法以及用于更好的对齐、颜色转移和后处理的改进编码器。在最困难的情况下,该方法可以在不到一秒的时间内将发型形状和颜色从一张图片转移到另一张图片。
DreamWalk是一种基于扩散指引的文本感知图像生成方法,可对图像的风格和内容进行细粒度控制,无需对扩散模型进行微调或修改内部层。支持多种风格插值和空间变化的引导函数,可广泛应用于各种扩散模型。
MagicTime是一种基于文本描述生成高质量变化视频的模型。它通过学习时间流逝视频中的物理知识,实现了高度逼真的变化过程模拟。该模型包括MagicAdapter、Dynamic Frames Extraction和Magic Text-Encoder三个主要组件,可以有效地从文本中理解变化过程并生成对应的视频。同时,项目团队还开发了专门的时间流逝视频数据集ChronoMagic,为变化视频生成提供支持。综合实验结果表明,MagicTime在生成动态逼真的变化视频方面表现优秀,为打造物理世界的变化模拟器提供了新思路。