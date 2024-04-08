腾讯云崩了上热搜 官方回应：控制台相关服务出现异常 正紧急修复

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:今日下午，腾讯云官网控制台相关服务突现异常，接口响应报错、内部服务错误，网页更是显示出了504错误，导致众多用户无法正常使用。
对此，腾讯云官方微博下也涌现出大量网友的反馈，他们的IP来自全国多地，都纷纷表示遇到了服务故障的问题。
腾讯云方面在4月8日及时发布了公告，向广大用户致以诚挚的歉意，并明确表示，官网控制台相关服务出现异常，工程师正在紧急修复中。
目前，腾讯云方面仍在紧急处理中，力求尽快恢复服务，为用户带来更好的使用体验。
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今天下午，有大量网友反馈，称腾讯云出现服务故障，接口响应报错、网页显示504错误。腾讯云官方发布腾讯云官网控制台相关服务异常故障公告”。腾讯云的基础设施覆盖全球五大洲26个地区，运营70个可用区。
微博热搜上出现了一则令人关注的消息——“支付宝崩了”。众多网友纷纷表示，他们的支付宝无法正常使用，包括蚂蚁能量收集等功能都受到了影响。值得欣慰的是，经过一段时间的紧急处理，已有大量网友反馈称支付宝已经恢复正常。
快科技3月27日消息，昆明市今日中午时分遭遇大风天气，昆明长水国际机场航站顶的外层竟然被强风掀起，碎片乱飞，让人看得心惊肉跳。对此，昆明市有关部门的工作人员回应说，确实接到了长水机场航站楼屋顶外层被掀起的信息，初步判断系大风导致，未造成人员伤亡，机场方面正在处理后续事宜。长水机场方面表示，已有工作人员赶赴现场，通知相关人员尽快制定抢修方案，及时对破损部分进行修缮。被吹起的碎片没有落在飞机起降区域，暂未对飞行安全造成影响，没有影响航班运行和乘客出行，目前机场状态正常。3月27日11时25分，昆明市气象台发布
苹果公司今年早些时候在AI领域再下一城，成功收购了DarwinAI公司，进一步增强了其在人工智能领域的实力。DarwinAI是一家总部位于加拿大安大略省Waterloo的初创公司，自2017年成立以来，一直专注于两大核心技术的研发:一是利用AI技术检查制造过程中的零部件，二是通过机器学习构建更小、更高效的AI系统。从DarwinAI的技术实力以及苹果公司在AI领域的持续投入来看，这次收购将�
微信朋友圈中的长线和短线现象一度成为网友们热议的焦点，相关话题更是冲上了热搜榜。朋友圈显示一条横线意味着被对方屏蔽长线和短线的区别则代表了不同的社交状态。长线的出现仅与旧版微信有关在较新的微信版本中，无论是被单方删除、拉黑、设置为仅聊天还是不让看朋友圈，无论是安卓还是苹果系统，朋友圈都将统一显示为“短线”。
3月中旬，一则#为什么朋友圈这条线有长有短#话题冲上微博热搜榜，引起网友们的热议。有网友指出，被拉黑或仅限于聊天时会显示短线被单方删除则显示长线”。网友表示：你们能不能想个办法让我知道我被谁删除了”脆弱的心灵又坚挺了”等等。
每逢节假日结束，iPhone闹钟不会识别调休”话题总是能登上微博热搜。今天清明假期结束，虽然是星期日，但由于调休安排今天也是工作日，又有不少网友抱怨称，iPhone闹钟无法识别调休，闹钟又没有响。国产安卓手机的闹钟智能识别节假日已经成为了标配功能。
关于“中通快递多地积压严重，包裹配送延迟”的消息引起了广泛关注。中通快递方面在13日午间迅速对此进行了回应。原本30分钟就能送完的快递，现在可能需要花费12小时收入的增加却并不显著。
多名微博用户纷纷反馈，麦当劳的App和小程序出现了异常状况，其中包括无法完成点单、菜单无法正常刷新以及卡券无法正常使用等问题。这一问题迅速引发了广泛关注。值得注意的是，这已经是麦当劳在短短三个月内第二次遭遇系统失灵的困扰了。
快科技3月30日消息，近期有网友发现，小米SU7的大量订单出现在二手平台并被转让，其中有些订单甚至以几万元的溢价转让。对此，小米方面做出了回应，指出这些转让的订单用户信息无法修改，购买者必须通过过户手续正规购买。关于已经锁定订单是否能改名或转让的问题，小米明确表示，订单无法转让给他人，订单名下即为一手车主。针对维权平台上出现的多起小米汽车�
SpatialTracker 是 CVPR 2024 年亮点之一的一项研究成果，致力于在 3D 空间中恢复视频中密集的像素运动。该方法通过将 2D 像素提升到 3D 空间，使用三平面表示表示每一帧的 3D 内容，并迭代更新转换器来估计 3D 轨迹。在 3D 中跟踪允许我们利用刚性约束，同时学习一个刚性嵌入，将像素聚集到不同的刚性部分中。与其他追踪方法相比，SpatialTracker 在质量和量度方面都取得了优异的成绩，尤其是在具有出平面旋转的具有挑战性的情况下。
MoMA Personalization 是一款基于开源 Multimodal Large Language Model (MLLM) 的个性化图像生成工具。它专注于主题驱动的个性化图像生成，可以根据参考图像和文本提示生成高质量、保留目标物体特征的图像。MoMA 不需要任何 fine-tuning，是一个插件式的模型，可以直接应用于现有的 diffusion 模型中，并在保留原模型性能的同时提高生成图像的细节和 prompt 忠实度。
CodeGemma是谷歌公司推出的先进大语言模型，专注于生成代码、理解和追踪指令，旨在为全球开发人员提供高质量的代码辅助工具。包括20亿参数的基础模型，70亿参数的基础模型和用于指导追踪的70亿参数模型，针对代码开发场景进行优化和微调。在各种编程语言中表现卓越，具有超凡的逻辑和数学推理能力。
PhysAvatar是一个结合逆向渲染和逆向物理的创新框架,可以从多视角视频数据中自动估计人体形状、外表以及服装的物理参数。它采用网格对齐的4D高斯时空网格跟踪技术和基于物理的逆向渲染器来估计内在的材料属性。PhysAvatar集成了物理模拟器,使用基于梯度的优化方法以原理性的方式估计服装的物理参数。这些创新能力使PhysAvatar能够在训练数据之外的运动和照明条件下,渲染出高质量的穿着宽松衣服的新视角头像。
SmallAI是一种基于GPT的聊天机器人,具有人类式的对话和自学习能力,可用于各种环境下的聊天服务。本网站提供ChatGPT的相关信息、使用教程和技术支持,帮助用户更好地了解AI资讯、聊天机器人、国内免费的AI助手等。
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Graph Maker是一款免费的AI驱动的图表制作工具。用户只需上传CSV或使用谷歌表格数据,就可以快速生成各种图表,包括柱状图、散点图、饼图、直方图和折线图。该产品专注于让数据可视化变得简单易用,无需专业设计技能即可制作专业级图表。定价方案包括免费版和付费Pro版,满足不同用户需求。
Diffusion-RWKV是一种基于RWKV架构的扩散模型,旨在提高扩散模型的可扩展性。它针对图像生成任务进行了相应的优化和改进,可以生成高质量的图像。该模型支持无条件和类条件训练,具有较好的性能和可扩展性。
tldraw 是一款免费的、即时协作的绘图工具。它提供了丰富的图形元素和绘图功能,可以帮助用户快速创建各种类型的图表和流程图。tldraw 允许用户在白板上绘制 UI，并使用 GPT-4 Turbo 和 Vision 来生成由真实代码支持的工作网站。它支持多人实时协作,并提供了版本控制和注释等功能。tldraw 适合用于工作、学习、规划等场景,是一款优秀的生产力工具。
Open-Sora-Plan是一个开源项目,旨在为开源社区提供高质量的视频数据集。该项目已经爬取并处理了40258个来自开源网站的高质量视频,涵盖了60%的横屏视频。同时还提供了自动生成的密集字幕,供机器学习等应用使用。该项目免费开源,欢迎大家共同参与和支持。
ImgGenAI - Background Remover是一款Figma插件,它可以一键使用AI自动删除图像背景,无需付费,无限制使用。只需获取免费的API密钥,右键选择插件,输入密钥即可开始使用。插件还提供了多种其他AI图像工具,如图像生成、人像生成、图像文字去除、水印去除、图像修复、图像放大等功能,帮助用户快速完成图像编辑任务。
AI Tab Optimizer Plus是一款优化标签管理的Chrome插件，利用人工智能自动优先处理和置前重要的标签。用户可以根据需求自定义标签优先级，并提升浏览器的可访问性。该插件具有直观的界面，节省设备资源，定期更新以满足用户需求。
EasyContext是一个开源项目,旨在通过结合多种技术手段,实现使用普通硬件训练语言模型的上下文长度达到100万词元。主要采用的技术包括序列并行、Deepspeed zero3离载、Flash注意力以及激活checkpoint等。该项目不提出新的创新点,而是展示如何组合现有的技术手段来实现这一目标。已成功训练出Llama-2-7B和Llama-2-13B两个模型,分别在8块A100和16块A100上实现了700K和1M词元的上下文长度。
HairFastGAN是一种用于高分辨率、接近实时性能和出色重建的发型转移方法。该方法包括在StyleGAN的FS潜在空间中运行的新架构、增强的修复方法以及用于更好的对齐、颜色转移和后处理的改进编码器。在最困难的情况下,该方法可以在不到一秒的时间内将发型形状和颜色从一张图片转移到另一张图片。
DreamWalk是一种基于扩散指引的文本感知图像生成方法,可对图像的风格和内容进行细粒度控制,无需对扩散模型进行微调或修改内部层。支持多种风格插值和空间变化的引导函数,可广泛应用于各种扩散模型。
MagicTime是一种基于文本描述生成高质量变化视频的模型。它通过学习时间流逝视频中的物理知识,实现了高度逼真的变化过程模拟。该模型包括MagicAdapter、Dynamic Frames Extraction和Magic Text-Encoder三个主要组件,可以有效地从文本中理解变化过程并生成对应的视频。同时,项目团队还开发了专门的时间流逝视频数据集ChronoMagic,为变化视频生成提供支持。综合实验结果表明,MagicTime在生成动态逼真的变化视频方面表现优秀,为打造物理世界的变化模拟器提供了新思路。