腾讯云崩了上热搜 官方回应：控制台相关服务出现异常 正紧急修复

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:今日下午，腾讯云官网控制台相关服务突现异常，接口响应报错、内部服务错误，网页更是显示出了504错误，导致众多用户无法正常使用。

对此，腾讯云官方微博下也涌现出大量网友的反馈，他们的IP来自全国多地，都纷纷表示遇到了服务故障的问题。

腾讯云方面在4月8日及时发布了公告，向广大用户致以诚挚的歉意，并明确表示，官网控制台相关服务出现异常，工程师正在紧急修复中。

目前，腾讯云方面仍在紧急处理中，力求尽快恢复服务，为用户带来更好的使用体验。

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