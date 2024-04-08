东方甄选正式推出小时达服务 初期聚焦北京市场

Imagen提供先进的生成式媒体能力。Gemini模型非常适用于高级推理和通用用例，而任务特定的生成AI模型可以帮助企业提供专业能力。今天预览的文本到动态图片功能使Imagen在企业工作负载中更加强大。这允许营销和创意团队根据文本提示生成动态图片，如GIF等。初始时，动态图片将以每秒24帧（fps）的速度交付，分辨率为360x640像素，持续时间为4秒，计划进行持续增强。考虑到该模型专为企业应用设计，它擅长主题，如自然、食物图像和动物。它可以生成一系列的摄像机角度和动作，同时支持整个序列的一致性。Imagen的动态图片生成功能配备了安全过滤器和数字水印，以维护创作者和用户之间的信任承诺。此外，我们还通过高级照片编辑功能更新了Imagen 2.0的图像生成能力，包括修补和扩展。现在在Vertex AI上通用的这些功能，使用户可以轻松地删除图像中不需要的元素、添加新元素，并扩展图像边界，以创造更广阔的视野。此外，我们基于Google DeepMind的SynthID技术的数字水印功能现已通用，使客户能够生成隐形水印并验证Imagen系列模型生成的图像和动态图像。