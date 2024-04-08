东方甄选正式推出小时达服务 初期聚焦北京市场

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:东方甄选宣布全新服务“小时达”正式上线，并同步在抖音平台开设“东方甄选小时达”专属账号。
东方甄选此次推出的“小时达”业务，初期主要聚焦于北京市场，通过与17个前置仓建立紧密的合作关系，实现了对北京五环内80%区域的覆盖。
展望未来，东方甄选计划将这一高效便捷的服务模式推广至更多城市，为更多消费者带来极致的购物体验。
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央视315晚会曝光了御徽缘梅菜扣肉涉嫌使用槽头肉的问题，引发了社会广泛关注。知名带货主播东方甄选和小杨哥都曾销售过这款产品，并且销售额巨大。东方甄选作为一家知名带货平台，更应严格把关产品质量，为消费者提供安全、可靠的购物体验。
东方甄选的抖音出逃计划，又有新动作了。东方甄选悄悄入驻了拼多多。但如何在多元化策略中保持平衡，成为东方甄选未来一大重要课题。
在3月18日的公告中，东方甄选针对近期媒体报道的“御徽缘梅菜扣肉”事件，向广大消费者作出了详细的回应，并公布了目前调查进展及后续处理措施。东方甄选表示，始终致力于为客户甄选优质好物，以守护客户的餐桌，为客户提供健康、美好的生活。一是完善黑名单机制，对曾触碰食品安全底线的商家及其商品进行永久拉黑处理;二是筹建食品安全检测中心，加大对代售商品的抽检频次和维度，以提升对食品安全的把控能力。
昨晚央视315曝光了个别企业用未经严格处理的槽头肉当做原料。梅菜扣肉是绝对的重灾区，很多淋巴结、脂肪瘤和甲状腺都没有处理干净，食用后会有感染疾病的风险。客户若有其他诉求，将记录下来反馈给商家进行处理。
OpenAI已向客户提供了GPT-5的体验版本，目前正处于红队测试阶段，预计最快今年夏季将正式发布。一些企业用户已有幸体验到了最新版的ChatGPT，他们对其性能给予了高度评价，称其具有质的飞跃。他强调了监管的重要性，并呼吁建立起一个强健的治理体系来确保AI的安全和可控性。
为了填补市场空白，京东物流推出了“云仓达”服务，通过开放末端站点的配送能力，为经销商提供半日达履约方案，帮助他们打造同城“线上超市”、实现业务增长。经销商可以利用京东物流的云仓SaaS系统，在接到电商平台或客户的零售订单后，根据“云仓达”系统的推荐，将商品送往离消费者最近的快递站点，由京东快递小哥进行送货上门。京东物流希望更多合作伙伴参与探索社会化运力资源的高效利用模式，提升物流行业的服务能力，为商家及区域经济的发展做出贡献。
2月29日，2023北京市数字经济标杆企业评价报告发布会在京圆满召开。凭借企业技术能力突出，产品水平具有显著创新性、先进性、示范性和行业代表性，人大金仓获评“2023北京市数字经济标杆企业-数字基础技术标杆企业”。人大金仓将紧跟国家战略，持续服务北京市打造信息技术应用创新产业高地，继续以新兴技术和新型应用场景需求为牵引，面向全国各地国计民生关键领域及千行百业企业级市场，打造满足客户需求的产品和解决方案，赋能我国数字经济高质量发展。
抖音小时达正在受到更多关注。这既包括抖音自身的基础设施建设，也包括从抖音长出的即时零售新品类。注:头图来自沃尔玛2020年超级碗广告「FamousVisitors」。
为抢抓通用人工智能产业发展新机遇，推动大模型技术创新应用，北京市经信局联合市科委中关村管委会、市发改委共同启动“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。在7月2日举办的2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛上，北京市经信局公布了最新的伙伴名单，旷视获选“模型伙伴”。作为“伙伴计划”的模型伙伴，旷视将充分发挥自身优势，与合作伙伴携手推动大模型技术的创新和应用落地，助力北京市通用人工智能产业的发展。
京东小时达宣布，其免运门槛再次下调，如今消费者仅需购物满29元即可享受免费配送服务。这一政策已经覆盖了近九成的门店，几乎涵盖了所有品类的商品，为消费者带来了极大的便利。京东小时达以其高效的配送体系，保证最快30分钟内送达，让您的购物体验更加轻松愉快。
SpatialTracker 是 CVPR 2024 年亮点之一的一项研究成果，致力于在 3D 空间中恢复视频中密集的像素运动。该方法通过将 2D 像素提升到 3D 空间，使用三平面表示表示每一帧的 3D 内容，并迭代更新转换器来估计 3D 轨迹。在 3D 中跟踪允许我们利用刚性约束，同时学习一个刚性嵌入，将像素聚集到不同的刚性部分中。与其他追踪方法相比，SpatialTracker 在质量和量度方面都取得了优异的成绩，尤其是在具有出平面旋转的具有挑战性的情况下。
MoMA Personalization 是一款基于开源 Multimodal Large Language Model (MLLM) 的个性化图像生成工具。它专注于主题驱动的个性化图像生成，可以根据参考图像和文本提示生成高质量、保留目标物体特征的图像。MoMA 不需要任何 fine-tuning，是一个插件式的模型，可以直接应用于现有的 diffusion 模型中，并在保留原模型性能的同时提高生成图像的细节和 prompt 忠实度。
CodeGemma是谷歌公司推出的先进大语言模型，专注于生成代码、理解和追踪指令，旨在为全球开发人员提供高质量的代码辅助工具。包括20亿参数的基础模型，70亿参数的基础模型和用于指导追踪的70亿参数模型，针对代码开发场景进行优化和微调。在各种编程语言中表现卓越，具有超凡的逻辑和数学推理能力。
PhysAvatar是一个结合逆向渲染和逆向物理的创新框架,可以从多视角视频数据中自动估计人体形状、外表以及服装的物理参数。它采用网格对齐的4D高斯时空网格跟踪技术和基于物理的逆向渲染器来估计内在的材料属性。PhysAvatar集成了物理模拟器,使用基于梯度的优化方法以原理性的方式估计服装的物理参数。这些创新能力使PhysAvatar能够在训练数据之外的运动和照明条件下,渲染出高质量的穿着宽松衣服的新视角头像。
SmallAI是一种基于GPT的聊天机器人,具有人类式的对话和自学习能力,可用于各种环境下的聊天服务。本网站提供ChatGPT的相关信息、使用教程和技术支持,帮助用户更好地了解AI资讯、聊天机器人、国内免费的AI助手等。
超能画布是百度网盘荣誉出品的AI创意生成工具,可以根据您上传的人像图片自动生成各种风格的创意图像,如写实、唯美、奇幻等,帮助摄影师提高工作效率,为每个人实现图像创意. 该工具提供免费试用,并有灵活的付费模式满足不同需求.
LCM-Lookahead for Encoder-based Text-to-Image Personalization 是一种使用 LCM-Lookahead 技术的文本到图像个性化模型，它可以通过在模型训练和分类器指导中传播图像空间损失来实现更好的身份保真度，同时保留布局多样性和提示对齐。
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Imagen提供先进的生成式媒体能力。Gemini模型非常适用于高级推理和通用用例，而任务特定的生成AI模型可以帮助企业提供专业能力。今天预览的文本到动态图片功能使Imagen在企业工作负载中更加强大。这允许营销和创意团队根据文本提示生成动态图片，如GIF等。初始时，动态图片将以每秒24帧（fps）的速度交付，分辨率为360x640像素，持续时间为4秒，计划进行持续增强。考虑到该模型专为企业应用设计，它擅长主题，如自然、食物图像和动物。它可以生成一系列的摄像机角度和动作，同时支持整个序列的一致性。Imagen的动态图片生成功能配备了安全过滤器和数字水印，以维护创作者和用户之间的信任承诺。此外，我们还通过高级照片编辑功能更新了Imagen 2.0的图像生成能力，包括修补和扩展。现在在Vertex AI上通用的这些功能，使用户可以轻松地删除图像中不需要的元素、添加新元素，并扩展图像边界，以创造更广阔的视野。此外，我们基于Google DeepMind的SynthID技术的数字水印功能现已通用，使客户能够生成隐形水印并验证Imagen系列模型生成的图像和动态图像。
Google Vids是一款强大的在线视频编辑器,集成了谷歌Gemini技术,为您提供AI驱动的视频创作解决方案。您可以使用它快速创建富媒体视频内容,适用于工作、项目演示、教学等多种场景。Google Vids支持全面的视频编辑功能,包括剪辑、转场特效、字幕添加等,并提供多种模板供您选择,大幅提升视频创作效率。作为Google Workspace的一部分,Google Vids与其他生产力应用无缝协作,为您的数字化办公赋能。
Graph Maker是一款免费的AI驱动的图表制作工具。用户只需上传CSV或使用谷歌表格数据,就可以快速生成各种图表,包括柱状图、散点图、饼图、直方图和折线图。该产品专注于让数据可视化变得简单易用,无需专业设计技能即可制作专业级图表。定价方案包括免费版和付费Pro版,满足不同用户需求。
Diffusion-RWKV是一种基于RWKV架构的扩散模型,旨在提高扩散模型的可扩展性。它针对图像生成任务进行了相应的优化和改进,可以生成高质量的图像。该模型支持无条件和类条件训练,具有较好的性能和可扩展性。
tldraw 是一款免费的、即时协作的绘图工具。它提供了丰富的图形元素和绘图功能,可以帮助用户快速创建各种类型的图表和流程图。tldraw 允许用户在白板上绘制 UI，并使用 GPT-4 Turbo 和 Vision 来生成由真实代码支持的工作网站。它支持多人实时协作,并提供了版本控制和注释等功能。tldraw 适合用于工作、学习、规划等场景,是一款优秀的生产力工具。
Open-Sora-Plan是一个开源项目,旨在为开源社区提供高质量的视频数据集。该项目已经爬取并处理了40258个来自开源网站的高质量视频,涵盖了60%的横屏视频。同时还提供了自动生成的密集字幕,供机器学习等应用使用。该项目免费开源,欢迎大家共同参与和支持。
ImgGenAI - Background Remover是一款Figma插件,它可以一键使用AI自动删除图像背景,无需付费,无限制使用。只需获取免费的API密钥,右键选择插件,输入密钥即可开始使用。插件还提供了多种其他AI图像工具,如图像生成、人像生成、图像文字去除、水印去除、图像修复、图像放大等功能,帮助用户快速完成图像编辑任务。
AI Tab Optimizer Plus是一款优化标签管理的Chrome插件，利用人工智能自动优先处理和置前重要的标签。用户可以根据需求自定义标签优先级，并提升浏览器的可访问性。该插件具有直观的界面，节省设备资源，定期更新以满足用户需求。
EasyContext是一个开源项目,旨在通过结合多种技术手段,实现使用普通硬件训练语言模型的上下文长度达到100万词元。主要采用的技术包括序列并行、Deepspeed zero3离载、Flash注意力以及激活checkpoint等。该项目不提出新的创新点,而是展示如何组合现有的技术手段来实现这一目标。已成功训练出Llama-2-7B和Llama-2-13B两个模型,分别在8块A100和16块A100上实现了700K和1M词元的上下文长度。
HairFastGAN是一种用于高分辨率、接近实时性能和出色重建的发型转移方法。该方法包括在StyleGAN的FS潜在空间中运行的新架构、增强的修复方法以及用于更好的对齐、颜色转移和后处理的改进编码器。在最困难的情况下,该方法可以在不到一秒的时间内将发型形状和颜色从一张图片转移到另一张图片。
DreamWalk是一种基于扩散指引的文本感知图像生成方法,可对图像的风格和内容进行细粒度控制,无需对扩散模型进行微调或修改内部层。支持多种风格插值和空间变化的引导函数,可广泛应用于各种扩散模型。
MagicTime是一种基于文本描述生成高质量变化视频的模型。它通过学习时间流逝视频中的物理知识,实现了高度逼真的变化过程模拟。该模型包括MagicAdapter、Dynamic Frames Extraction和Magic Text-Encoder三个主要组件,可以有效地从文本中理解变化过程并生成对应的视频。同时,项目团队还开发了专门的时间流逝视频数据集ChronoMagic,为变化视频生成提供支持。综合实验结果表明,MagicTime在生成动态逼真的变化视频方面表现优秀,为打造物理世界的变化模拟器提供了新思路。