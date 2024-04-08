AI日报：北大Open Sora视频生成更强了；文心一言可以定制你自己的声音；天工 SkyMusic即将免费开放；比Suno好10倍AI音乐应用xgboost曝光

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。
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🤖📱💼AI应用
北大Open Sora视频生成更强了!时长可达10秒，分辨率更高
【AiBase提要:】
⭐️ Open-Sora-Plan v1.0.0模型发布 显著提升视频生成质量和文本控制能力
⭐️ 支持华为昇腾910b芯片，提升运行效率和质量。
⭐️ 该模型能够生成10秒、24FPS的1024×1024高清视频，同时还支持生成高分辨率图像
文心一言APP上线定制专属声音功能
【AiBase提要:】
⭐ 文心一言APP——选择创建智能体——创建我的声音，2秒打造专属定制声音
⭐ 在与智能体的每一次对话中，都可以使用自己合成的音色进行语音播报。
⭐ 还可以点击通话按钮，与你自己构建的数字分身实时对话
Midreal AI互动小说游戏网页版本更新
【AiBase提要:】
⭐ Midreal AI互动小说游戏推出全新网页版本，无需在Discord平台操作
⭐ 网页版本的Midreal每一句话都可以生成对应的图片，支持视频小说制作
⭐ 更新为SD模型，图像质量更高，更遵循指令，逻辑也更强
昆仑万维:天工 SkyMusic AI音乐生成大模型4月17日正式上线免费开放
【AiBase提要:】
⭐ 昆仑万维开发的AI音乐生成大模型「天工SkyMusic」将于4月17日正式上线免费开放。
⭐ 用户可以利用该应用将灵感转化为动听的歌曲，即使是零基础的用户也可以享受音乐创作的乐趣。
⭐ 使用「天工SkyMusic」创作音乐的步骤包括下载应用、写歌词、选择参考歌曲和分享作品。
音乐圈的Sora要来了?AI音乐应用xgboost曝光 据说比Suno好10倍!
【AiBase提要:】
⭐ 博主@maxescu对参与内测的AI音乐应用xgboost评价极高，认为将划时代。
⭐ @maxescu表示这款AI音乐应用要比Suno好10倍，期待值达顶点。
⭐ 该AI音乐应用生成的音乐几乎与Spotify的歌曲无区别，让人震惊。
网易AI音乐网易天音开启内测 仅白名单用户可用
【AiBase提要:】
⭐ 网易天音是全新AI音乐创作工具，集成编曲、作词和歌曲创作功能。
⭐ 内测阶段仅限白名单用户使用，旨在收集反馈优化产品。
⭐ 工具提供丰富指南和快速开始教程，支持AI编曲和一键写歌功能。
Tara:一款可以将大模型哦接入Comfy UI的插件
【AiBase提要:】
⭐️ 可以将大型语言模型（LLM）接入到Comfy UI中
⭐️ 通过简单的设置API，将节点用于优化提示词等工作
⭐️ TaraDaisyChainNode节点实现了复杂工作流程，方便操作优化等
Hand Talk:利用AI自动将文本和音频翻译成手语
【AiBase提要：】
🤖 应用由人工智能驱动，自动翻译文本和音频成手语，服务全球4. 66 亿聋人和重听人士。
🌐 提供自动手语翻译功能和虚拟翻译者Hugo和Maya，帮助学习和交流更互动。
📚 除翻译外，还有学习和教育工具，支持个性化和互动功能，让交流更便捷和有趣。
官网:https://top.aibase.com/tool/hand-talk
下载地址:https://www.handtalk.me/en/app/
📰🤖📢AI新鲜事
ChatGPT 将提供动态模式Dynamic 可根据情况自动选择适合用户的模型
【AiBase提要:】
⭐ 系统将根据智能、能力和速度综合情况，自动选择最适合用户要求的模型。
⭐ Claude的新工具"Tool use"可以同时调用多个模型解决问题，具有灵活性和适应性。
⭐ ChatGPT的"Dynamic"功能和Claude的"Tool use"代表了AI技术的智能化、自动化进步。
认为GPT-4推理能力为0开发者悬赏1万美金被打脸
【AiBase提要:】
⭐️ 一名开发者认为GPT-4没有推理能力，悬赏1万美金挑战
⭐️ 网友用高能prompt让GPT-4几乎达到100%正确率
⭐️ Claude-3Opus展现惊人计算能力，成功率达到56%
OpenAI计划建立「数据市场」，训出GPT-5短缺20万亿 token
【AiBase提要:】
⭐️ 数据供不应求可能导致人工智能发展受阻
⭐️ 公司探索合成数据训练方法以解决数据短缺问题
⭐️ OpenAI计划建立「数据市场」来解决数据短缺问题，训练下一代强大模型
Fireworks.ai开源API使任何开发者都能使用生成式AI
【AiBase提要：】
⭐️ Fireworks开源API帮助开发者快速添加生成式AI功能，降低成本。
⭐️ Fireworks允许用户尝试多个模型，快速适应业务用例。
⭐️ CEO曾在Meta工作，带领AI平台团队，获得 2500 万美元融资。
Fireworks 入口：https://top.aibase.com/tool/fireworks-ai
亚马逊线下店AI训练失败:依赖千名审核人员手动审核
【AiBase提要:】
⭐ 亚马逊原计划实现无需收银员的“拿货即走”技术，但AI训练失败。
⭐ 亚马逊改为购物车模式，提供更便捷购物体验。
⭐ 亚马逊通过生成式AI功能帮助卖家创新，简化列表创建流程。
苹果斥资5000万美元授权数百万张Shutterstock图片用于训练AI模型
【AiBase提要:】
⭐ 苹果与Shutterstock达成协议，授权数百万张图片训练AI模型
⭐ 苹果预计花费5000万美元，类似谷歌、Meta和亚马逊的协议
⭐ 苹果计划在WWDC大会上宣布加入更多AI技术至操作系统中
商汤科技提出FouriScale 无需训练，生成高分辨率图像
【AiBase提要:】
⭐ 扩散模型逐渐超越GAN和自回归模型，成为生成式模型主流选择。
⭐ FouriScale通过空洞卷积和低通滤波操作实现不同分辨率下的图像生成。
⭐ 实验结果表明，FouriScale在生成高分辨率图像方面取得显著提升。
项目地址:https://top.aibase.com/tool/fouriscale
论文地址:https://arxiv.org/abs/2403.12963
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每日midjourney prompt：鲜花与美女
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
A photo of a Beautiful Chinese Girl ，Exquisite face， Oriental beauty，with shoulderlength curly hair， sitting in the back seat of a train surrounded by colorful flowers and smiling at camera. The scene is bathed in soft pastel colors reminiscent of film photography from the '70s. Shot on Kodak Film， the photograph captures her joyful expression amidst vibrant floral arrangements， creating a nostalgic atmosphere that evokes warm memories and joyous moments shared during travel --ar16:9
一张美丽的中国女孩的照片，精致的脸，东方美女，齐肩卷发，坐在火车后座上，周围是五颜六色的花朵，对着镜头微笑。场景沐浴在柔和的柔和色彩中，让人想起70年代的电影摄影。这张照片在柯达胶片上拍摄，捕捉到了她在充满活力的插花中的喜悦表情，营造出一种怀旧的氛围，唤起了她在旅行中分享的温暖回忆和欢乐时刻
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