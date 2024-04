AI日报：北大Open Sora视频生成更强了；文心一言可以定制你自己的声音；天工 SkyMusic即将免费开放；比Suno好10倍AI音乐应用xgboost曝光

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

🤖📱💼AI应用

北大Open Sora视频生成更强了!时长可达10秒,分辨率更高

文心一言APP上线定制专属声音功能

Midreal AI互动小说游戏网页版本更新

昆仑万维:天工 SkyMusic AI音乐生成大模型4月17日正式上线免费开放

音乐圈的Sora要来了?AI音乐应用xgboost曝光 据说比Suno好10倍!

【AiBase提要:】 ⭐ 博主@maxescu对参与内测的AI音乐应用xgboost评价极高,认为将划时代。 ⭐ @maxescu表示这款AI音乐应用要比Suno好10倍,期待值达顶点。 ⭐ 该AI音乐应用生成的音乐几乎与Spotify的歌曲无区别,让人震惊。

网易AI音乐网易天音开启内测 仅白名单用户可用

Tara:一款可以将大模型哦接入Comfy UI的插件

Hand Talk:利用AI自动将文本和音频翻译成手语

📰🤖📢AI新鲜事

ChatGPT 将提供动态模式Dynamic 可根据情况自动选择适合用户的模型

【AiBase提要:】 ⭐ 系统将根据智能、能力和速度综合情况,自动选择最适合用户要求的模型。 ⭐ Claude的新工具"Tool use"可以同时调用多个模型解决问题,具有灵活性和适应性。 ⭐ ChatGPT的"Dynamic"功能和Claude的"Tool use"代表了AI技术的智能化、自动化进步。

认为GPT-4推理能力为0开发者悬赏1万美金被打脸

OpenAI计划建立「数据市场」,训出GPT-5短缺20万亿 token

【AiBase提要:】 ⭐️ 数据供不应求可能导致人工智能发展受阻 ⭐️ 公司探索合成数据训练方法以解决数据短缺问题 ⭐️ OpenAI计划建立「数据市场」来解决数据短缺问题,训练下一代强大模型

Fireworks.ai开源API使任何开发者都能使用生成式AI

【AiBase提要:】 ⭐️ Fireworks开源API帮助开发者快速添加生成式AI功能,降低成本。 ⭐️ Fireworks允许用户尝试多个模型,快速适应业务用例。 ⭐️ CEO曾在Meta工作,带领AI平台团队,获得 2500 万美元融资。 Fireworks 入口:https://top.aibase.com/tool/fireworks-ai

亚马逊线下店AI训练失败:依赖千名审核人员手动审核

【AiBase提要:】 ⭐ 亚马逊原计划实现无需收银员的“拿货即走”技术,但AI训练失败。 ⭐ 亚马逊改为购物车模式,提供更便捷购物体验。 ⭐ 亚马逊通过生成式AI功能帮助卖家创新,简化列表创建流程。

苹果斥资5000万美元授权数百万张Shutterstock图片用于训练AI模型

【AiBase提要:】 ⭐ 苹果与Shutterstock达成协议,授权数百万张图片训练AI模型 ⭐ 苹果预计花费5000万美元,类似谷歌、Meta和亚马逊的协议 ⭐ 苹果计划在WWDC大会上宣布加入更多AI技术至操作系统中

商汤科技提出FouriScale 无需训练,生成高分辨率图像

每日midjourney prompt:鲜花与美女

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

A photo of a Beautiful Chinese Girl ,Exquisite face, Oriental beauty,with shoulderlength curly hair, sitting in the back seat of a train surrounded by colorful flowers and smiling at camera. The scene is bathed in soft pastel colors reminiscent of film photography from the '70s. Shot on Kodak Film, the photograph captures her joyful expression amidst vibrant floral arrangements, creating a nostalgic atmosphere that evokes warm memories and joyous moments shared during travel --ar16:9

一张美丽的中国女孩的照片,精致的脸,东方美女,齐肩卷发,坐在火车后座上,周围是五颜六色的花朵,对着镜头微笑。场景沐浴在柔和的柔和色彩中,让人想起70年代的电影摄影。这张照片在柯达胶片上拍摄,捕捉到了她在充满活力的插花中的喜悦表情,营造出一种怀旧的氛围,唤起了她在旅行中分享的温暖回忆和欢乐时刻

