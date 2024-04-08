华为手环9今日开启预售 售价239元起

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:华为手环9已于今天上午10:08正式开启预售，提供标准版和NFC版两种配置，价格分别为239元和279元。

华为手环9以其出色的设计和功能，为用户带来了全新的体验。它采用了轻质亲肤材料，机身重量仅为14g，厚度也仅有8.99mm，佩戴起来十分舒适。屏幕方面，华为手环9配备了1.47英寸的大屏幕，分辨率高达194*368，支持AOD息屏显示，视觉效果媲美智能手表。

在配色方面，华为手环9提供了柠檬黄、拂晓粉、静谧蓝、羽沙白和星空黑五款选择，满足不同用户的个性化需求。同时，新品还升级了氟橡胶表带和专属尼龙编织表带，为用户提供更多选择和舒适体验。

值得一提的是，华为手环9新增了恬梦圆”睡眠表盘，从命名即可看出，这一代手环主打睡眠监测功能。手环搭载了全新的HUAWEI TruSleep4.0技术，新增了睡眠呼吸率、睡眠心率、睡眠血氧等关键指标监测，同时支持睡眠呼吸暂停检测，让睡眠监测更加全面。

为了进一步提升用户的睡眠质量，华为手环9还提供了就寝提醒功能，并支持睡眠模式设置。配合华为运动健康App，用户还可以享受到白噪音播放、正念进入等助眠服务，让入睡变得更加轻松。

在运动方面，华为手环9同样表现出色。它支持100种运动模式，无论是日常锻炼还是专业运动，都能满足用户的需求。此外，手环还支持血氧自动检测、女性健康管理等丰富的健康监测功能，并具备房颤和早搏提示功能，让用户的健康状况尽在掌控。

除了以上核心功能外，华为手环9还新增了环境光传感器，能够自动调节屏幕亮度，为用户提供更舒适的视觉体验。同时，手环还支持微信来电提醒、查找手机、手环闹钟、音乐控制等实用功能，让用户的日常生活更加便捷。

在续航方面，华为手环9同样表现出色。它采用了快充技术，仅需5分钟充电即可续航2天。满电状态下，手环最长可使用14天，常规使用也有9天的续航能力，让用户无需频繁充电，享受更持久的使用体验。

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