Midreal AI互动小说游戏网页版本更新 更遵循指令，逻辑也更强

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:近期，Midreal AI互动小说游戏进行了一次重要的更新，推出了全新的网页版本。这一版本的发布使得用户不再需要在Discord平台上进行操作，大大提高了用户的使用便利性。

在这次更新中，Midreal AI引入了一项新的功能——为每一句话生成对应的图片。这意味着，用户现在可以以图像的形式展示小说的每一句话，这对于制作视频小说来说是一个极大的突破。亲测效果还不错。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/midreal-ai

此次升级使Midreal AI不仅仅是一个小说生成工具，更是向互动式内容消费平台的方向迈出了坚实的一步。这个平台的升级和进化，无疑将为用户带来更加丰富、多元的使用体验。

网页版的Midreal AI不仅支持生成图片，而且分享功能也得到了极大的提升。用户可以轻松地分享带插图的完整小说页面，这无疑增加了阅读的乐趣，同时也提高了用户的互动性。此外，这个平台还具备评论和转发的功能，进一步增强了用户的交流和互动能力。

值得一提的是，Midreal AI已经从原来的DALL-E3模型转为了他们自己训练的SD模型。这一改变使得图像质量和提示词遵循都比之前有了显著的提升。

Midreal AI的模型能力也有了显著的提升。在我尝试的过程中发现，之前中文的小说常常会有逻辑问题，但在这次的更新之后，这个问题得到了很大的改善。

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