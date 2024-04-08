苹果斥资5000万美元授权数百万张Shutterstock图片用于训练AI模型

划重点: ⭐ 苹果与 Shutterstock 达成协议，授权数百万张图片用于训练其人工智能模型 ⭐ 苹果预计花费高达5000万美元，此举类似谷歌、Meta 和亚马逊等科技公司与 Shutterstock 达成的协议 ⭐ 苹果计划在 WWDC 大会上宣布加入更多 AI 技术至其操作系统中

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:苹果近日宣布与 Shutterstock 达成协议，授权使用数百万张图片来训练其人工智能模型。除了苹果之外，谷歌、Meta 和亚马逊等科技公司也曾与 Shutterstock 达成类似协议，用于发展视觉 AI 引擎。据悉，此项协议于2022年底签署，预计将耗资苹果高达5000万美元。

此前，有消息称苹果与各大出版商进行谈判，探讨使用新闻文章内容进行类似的大规模语言模型（LLM）训练。康泰纳仕(Conde Nast)、IAC 和 NBC 等知名传媒公司据称已与苹果就授权其内容展开谈判。预计苹果将在即将于六月举行的 WWDC 大会上发布一系列关于将更多 AI 技术整合到其操作系统中的重要消息。

尽管在 AI 整合方面常被认为落后于竞争对手，但苹果在过去一年中已经在其 “机器学习” 技术上取得了一些进步。例如，预测文本的准确性逐渐提升，适应用户偏好的词汇表达能力不断改善，Siri 在翻译常见短语方面也有所提高。据传闻，下一代苹果处理器将包含更强大的神经引擎。

苹果全球营销高级副总裁 Greg Joswiak 在社交媒体上调侃称，下一届 WWDC 大会将是 “绝对令人难以置信的”，暗示该大会将重点围绕添加到 iOS18等苹果操作系统的 AI 类型功能展开。对苹果在使用 AI 技术方面的一个重大挑战在于维护其对用户隐私的标准，这是其他大型 AI 使用科技公司不太关注的问题。苹果最近透露，其打算开发能够尽可能使用设备上技术的 LLMs。

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