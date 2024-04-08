昆仑万维：天工 SkyMusic AI音乐生成大模型4月17日正式上线免费开放

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:「天工 SkyMusic」是一款由昆仑万维开发的 AI 音乐生成大模型，通过该应用，用户可以享受独特的音乐创作体验。即使是零基础的用户也可以利用该应用将灵感转化为动听的歌曲。

昆仑万维表示，该应用目前处于内测阶段，预计将于4月17日正式上线，届时将向全社会免费开放。通过「天工 SkyMusic」，用户可以享受音乐创作的乐趣，探索音乐风格的融合创新，表达个性与情感。

下面是使用「天工 SkyMusic」创作音乐的步骤:

1. 下载「天工 SkyMusic」应用:用户可以通过 App Store 或昆仑万维集团公众号获取下载链接，安装「天工」APP。在 APP 界面上方找到 “音乐” 入口，点击进入「天工 SkyMusic」进行音乐创作。

2. 写歌词:在应用中点击 “开始写歌” 按钮，输入歌名和歌词。用户可以直接填入已有歌词，或者让 AI 帮助生成歌词。在填写歌词时，要注意对仗工整且押韵。

3. 选择参考歌曲和确定风格:用户需要选择一首参考曲目来确定歌曲的基调。在选择参考歌曲时，可以根据不同心情和喜好进行筛选。

4. 下载分享与二次编辑:创作完成后，用户可以在 “我的作品” 中查看创作的歌曲。歌曲卡片可以试听、下载和分享。用户还可以进行二次编辑。

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