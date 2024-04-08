OPPO A3 Pro官宣 将于4月12日正式发布

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:OPPO官方宣布，备受瞩目的新品OPPO A3Pro将于4月12日正式发布。这款手机不仅拥有天青、云锦粉、远山蓝三款充满宋韵的配色，更以独特的设计诠释了东方美学的巅峰之美。

目前，OPPO A3Pro已在OPPO商城和各大平台开启预约，新品主打抗水、防摔功能，为消费者带来更为安心的使用体验。

在外观设计上，OPPO A3Pro无疑展现出了其独特的魅力。天青、云锦粉、远山蓝三款配色，宛如古典山水画中的色彩，让人一眼便能感受到浓厚的东方韵味。而素皮材质的机身，搭配经典的环形三摄设计，更是让这款手机在外观上独具匠心。

在防护性能上，OPPO A3Pro同样表现出色。据博主数码闲聊站透露，这款手机支持IP69级防尘防水，意味着它可以在高压高温水或水蒸气的冲洗下依然保持正常工作。相较于市面上常见的IP68级防护，OPPO A3Pro的防护能力更上一层楼，为用户提供了更为强大的保护。

在核心配置上，OPPO A3Pro同样不容小觑。它采用了一块6.7英寸的曲面屏，搭载联发科天玑7050处理器，无论是观影还是游戏，都能为用户带来流畅的体验。此外，其定位千元档产品，性价比极高，无疑将成为市场上的热销产品。

OPPO A3Pro凭借其独特的东方美学设计、强大的防护性能以及出色的核心配置，将成为今年手机市场的一匹黑马。期待它在4月12日的发布会上为我们带来更多惊喜!

（举报）