StableDrag：简易点击编辑器可以轻松调整蒙娜丽莎脸部表情

划重点: 🔍 许多 AI 图像生成器已经提供了一个强大的工具，通过文本进行图像内容修改，称为修补。 🎨 基于点的编辑使得调整变得更加容易。 🖼️ 稳定拖拽方法在移动元素到新位置时能够保持正确的透视效果。

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:南京大学和腾讯的研究人员开发了一种名为 StableDrag 的新型基于 AI 的图像编辑方法，允许元素轻松移动到新位置，并保持正确的透视，根据他们的论文。

该方法基于近期 AI 图像编辑的进展，如 FreeDrag、DragDiffusion 和 Drag-GAN，并在基准测试中取得了显著更好的结果。一个例子是通过将她的鼻子稍微向右移动来改变 “蒙娜丽莎” 的观看方向。输入图像与源点（红色）和目标点(蓝色)显示在左侧，DragDiffusion 的结果在中间，StableDrag-Diff 的结果在右侧。

这个工具在照片、插图和其他 AI 生成的图像上表现良好，对于人脸和主题（如汽车、风景和动物）也同样适用。关键创新在于一种点跟踪方法，可以精确定位更新的目标点，以及一种基于置信度的策略，以在每个步骤保持高图像质量，研究人员解释说。置信度值评估编辑质量，如果下降得太低，则恢复到原始图像特征，保留源材料而不限制编辑选项。

虽然 AI 图像生成从文本方面已经迅速发展，使高度逼真的照片成为可能，但与之相比，图像操纵仍在追赶。一些 AI 模型提供修补功能，以文本输入改变选定区域，但 StableDrag 的基于点的编辑承诺更精确。研究人员表示他们将很快开源代码。

苹果正在采用不同的操纵方法，MGIE 使用文本提示添加、删除或更改对象，而无需选择特定区域。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/stabledrag

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