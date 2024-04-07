Lixel CyberColor：自动生成无限大的电影级效果的3D场景

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:Lixel CyberColor（LCC），由XGRIDS公司研发的这款先进技术产品，正在为3D场景的创建带来革命性的变化。LCC能够自动生成具有电影级效果的无限大3D场景，这一成就得益于它采用的Multi-SLAM和高斯溅射(Gaussian Splatting)技术。

LCC的核心优势在于其能够精确捕捉并复现真实世界的细节，力求达到像素级别对现实世界的完美复制。这种技术的应用，无疑将为虚拟现实、游戏开发、电影制作等领域带来前所未有的真实性体验。

官网地址:https://xgrids.com/lcc

XGRIDS作为一套集成软硬件解决方案，展现出了其在微米到千米级别的高精度3D重建和智能空间计算方面的强大能力。通过自主研发的Multi-SLAM算法和优化的3DGS技术，XGRIDS能够自动创建出超逼真的大型3D模型，为用户带来沉浸式的体验。

与开源的3DGS算法相比，XGRIDS的优化算法在各种环境中都能实现逼真的渲染效果，即使在光线不足和纹理稀疏的环境中也能表现卓越。此外，通过其专有的数据压缩技术，XGRIDS能够将模型大小减小90%，这在数据传输和处理速度上都是一个巨大的优势。

XGRIDS还采用了LiDAR集成技术，实现了厘米级的模型精度，这意味着在模型场景内可以进行现场测量和注释，极大地提高了模型的实用性和准确性。同时，XGRIDS还提供了AI驱动的动态物体去除算法，这一创新使得数字双胞胎的重建更加详细和精准。

为了让更多的开发者和用户能够利用这项技术，XGRIDS推出了LCC插件和SDK，这些工具可以在Unity、UE、Web以及移动平台上使用，为3D内容的无限复制提供了强大的支持。结合空间计算设备，XGRIDS为用户提供了前所未有的虚拟与真实交互体验。

对于那些追求沉浸式体验的用户来说，成为XGRIDS的服务伙伴，无疑是体验下一级别交互式技术的绝佳选择。随着XGRIDS技术的不断进步，我们有理由相信，未来的虚拟世界将变得更加真实，更加引人入胜。

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