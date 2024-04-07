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InstantStyle: 文本生成图像格参考，用于SD保持风格一致

2024-04-07 14:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:InstantStyle 是一个通用框架，旨在在文本到图像生成过程中实现风格与内容的有效分离。该框架采用了两种简单但强大的技术，以实现对风格和内容的有效解耦。简单的说，类似Midjourney的Style Reference，用于SD保持风格一致。

image.png

首先，通过将内容从图像中分离出来，利用 CLIP 全局特征的良好表征，风格和内容可以明确地解耦。这一策略虽然简单，却在减轻内容泄露方面非常有效。其次，在注入风格块时，经验表明深度网络的每一层捕捉不同的语义信息，关键观察是存在两个特定的注意力层处理风格。

具体来说，up blocks.0.attentions.1和 down blocks.2.attentions.1分别捕捉风格（颜色、材质、氛围）和空间布局(结构、构图)。这些技术的结合使 InstantStyle 成为一个具有潜力的工具，可在文本到图像生成中实现更好的风格保留效果。

InstantStyle 的发布标志着一个重要的里程碑，为研究人员和开发者提供了一个免费的解决方案，助力他们在文本到图像生成任务中实现风格保留。技术报告的发布为用户提供了详尽的信息，使他们能够更好地了解 InstantStyle 的原理和应用。此外，InstantStyle 还提供了演示、对比以及下载等功能，为用户提供了多种方式来体验和使用该框架。

InstantStyle 的问世为文本到图像生成任务中的风格保留提供了一种全新的解决方案，其简单而强大的技术为用户带来了更好的体验和效果。未来，InstantStyle 还将继续改进和扩展，为用户提供更多功能和选择，助力他们在图像生成领域取得更大的成功。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/instantstyle

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