华为4月11日发布车和PC类产品：新款智界S7将上市

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日 消息:据蓝鲸财经报道，华为宣布将于 4 月 11 日举办鸿蒙春季沟通会，届时将发布新款智界S7，同时还将推出其他车与PC类产品。新款智界S7 作为华为鸿蒙智行旗下的首款纯电轿跑，自去年底上市以来就备受关注。

此次新款智界S7 在升级多项功能的同时，价格依然保持不变，而且上市即可交付。这一策略有望扭转之前因生产和交付问题导致的用户流失局面，实现交付量的大幅增长。

智界S7 定位于中大型车市场，共有四款车型，包括智界S7 Pro、智界S7 Max、智界S7 Max以及智界S7 Max RS，售价区间为24.98-34. 98 万元。车身尺寸方面，长宽高分别为4971/1963/1474mm，轴距为2950mm。它基于800V架构打造，全系配备电吸门，搭载鸿蒙OS4 车机系统，并配备双50W无线快充、一体式运动座椅等高端配置。

在动力方面，智界S7 提供后置单电机和前后双电机两种选择。单电机最大功率为 215 千瓦，而双电机综合功率则高达 365 千瓦。电池组方面，它提供了三元锂电池和磷酸铁锂电池两种选择，续航里程覆盖550- 855 公里，满足用户的不同需求。

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