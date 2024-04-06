Jony Ive 和 OpenAI 的 Sam Altman 正在为个人 AI 设备开发寻求资金

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 6 日消息：Sam Altman 和前苹果设计总监 Jony Ive 正式联手设计一款 AI 驱动的个人设备，并正在寻求融资，据《The Information》的报道。

目前对这款 AI 设备的了解还很少，但它不会像智能手机那样。Altman 是 Humane AI Pin 的主要投资者，这是一款没有屏幕的可穿戴 AI 设备，因此他可能会与 Ive 一起创建类似的产品。

Ive 和 Altman 可能合作的消息最初于去年秋天浮出水面，但当时讨论还处于早期阶段，没有正式确定。Ive 和 Altman 的这家未命名的初创公司现在正在向主要风险投资家筹集资金，Ive 旨在筹集高达 10 亿美元的融资。

OpenAI 可能会拥有该业务的一部分，这两人还与软银 CEO 孙正义进行了对话。潜在投资者包括 OpenAI 的投资者 Thrive Capital 和由 Laurene Powell Jobs 创立的风险投资公司及慈善组织 Emerson Collective。

Ive 于 2019 年离开了苹果设计总监的职位，尽管他通过他的公司 LoveFrom 作为顾问与苹果公司合作了几年，但 Ive 和苹果在 2022 年完全停止了合作。

《The Information》周五的报道并未对 Ive 希望实现的目标提供新的信息。先前的报告称，Ive 在其旧金山工作室与 OpenAI 的 Sam Altman 进行了头脑风暴会议。据说这些会议主要围绕一种新的消费者产品及其可能具备的 OpenAI 技术功能和外观。

如往常一样，The Information 联系的任何人都没有对此事发表评论。

从长远来看，这一努力可能会使 Ive 与苹果产生冲突。Ive 在 2019 年离开苹果，创立了自己的独立设计咨询公司 LoveFrom，结束了他在苹果公司近三十年的职业生涯。

独立工作使 Ive 有机会与其他公司合作，但他创立的公司一段时间内仍与苹果有所联系。

例如，在 2021 年 5 月，有报道称 Ive 参与了 24 英寸 iMac 的工作，这是桌面 Mac 的一次重大重新设计。然而，由于硬件设计通常有很长的开发过程，Ive 参与其中的时间很可能是他还在苹果工作时，而不是作为 LoveFrom 的一部分进行的工作。

到了 2022 年，有报道称 Ive 不再与苹果合作。

苹果在 AI 方面并未停滞不前。目前，机器学习和人工智能程序几乎贯穿了苹果的所有硬件和服务。

苹果 CEO 蒂姆·库克表示，公司将在 2024 年底之前有所宣布。在 WWDC 2024 正式宣布后不久，Greg Joswiak 在 X 上发帖推广 WWDC 新闻。

这们苹果市场营销高级副总裁的帖子告诉开发者们「在日历上标记 #WWDC24 」，确认了活动的日期和官方话题标签。

Greg Joswiak 接着表示「这将是绝对不可思议的！」他的帖子确实包含了一个暗示，但不需要 Enigma 机器就能理解，大写的「绝对不可思议」指的是 AI。

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