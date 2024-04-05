有网友曝光OpenAI 发给红队测试人员邀请邮件：GPT-5已经开始红队测试

划重点: ⭐️ GPT-5进入红队测试，预计最早6月发布 ⭐️ 网友展开对 GPT-5的畅想，呼唤 Altman 发布新模型 ⭐️ OpenAI 计划启动数十亿美元超级计算机项目，预计26年启动

站长之家（ChinaZ.com）4月5日 消息:今天，有网友曝光了 OpenAI 发给红队测试人员的邀请邮件，表明 GPT-5已经开始红队测试，可能最早在6月发布。网友们开始对 GPT-5展开畅想，呼唤 Altman 发布这一新模型。同时，有外媒报道称，OpenAI 计划启动一项数十亿美元的超级计算机项目，预计将在26年启动。此举引发了广泛关注和讨论。

据透露，GPT-5已经为红队测试做好准备，但发布风险较大，需要进一步延迟。网友们猜测 GPT-5可能会在三个月内推出，引发了对其功能和性能的热议。同时，有传言称 GPT-5的上下文窗口可能会达到新的高度，带来更多创新和功能。

红队测试的进行对确保 GPT-5的安全性至关重要。在过去的红队测试中，专家们主要针对模型的安全漏洞展开攻击，以确保模型能够在实际应用中稳定运行。这次的红队测试也将是对 GPT-5安全性的重要保障。

除了 GPT-5，OpenAI 还计划启动一项数十亿美元的超级计算机项目。这一项目预计将在26年启动，引起了业界的广泛关注。这一超级计算机项目有望为人工智能领域带来重大突破，加速技术的发展和应用。对于 OpenAI 来说，这一举措也将进一步巩固其在人工智能领域的领先地位，引领未来的技术发展。

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