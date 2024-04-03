AI日报：音乐圈巨震!Sora发布首支MV；百度推出AI视频模型；抖音提醒清明节慎用“AI复活”技术；PS2风格AI滤镜风靡网络

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📰🤖📢AI新鲜事
音乐圈巨震!Sora发布首支MV《Worldweight》
【AiBase提要:】
⭐由艺术家AugustKamp作曲，借助Sora制作的MV画面
⭐AugustKamp在雨中创作了这首歌曲，通过Sora其音乐创作有了一个具象展现
⭐AI技术引发争议，全球200位艺术家联名抗议AI侵犯权益
百度推出AI视频创作模型D&S-AI Video 由百度智能云一念提供支持
【AiBase提要:】
🔹 D&S-AIVideo正式上线，并集成至迪思AI智链。
🔹 D&S-AI Video凭借计算与数据分析能力，智能拆分海量视频素材。
🔹 通过D&S-AI Video，简化传统视频制作流程，提高视频制作效率。
抖音提醒:未经逝者生前同意或逝者家属授权 慎用“AI复活”技术
【AiBase提要:】
👻 未经逝者同意或家属授权，慎用AI技术“复活”逝者。
💰 避免焚烧人民币内容，表达缅怀可选择其他文明方式。
🌟 尊重英烈，避免在纪念场所发布扰乱秩序的内容。
据称Stability AI资金告急，无法支付云GPU账单
【AiBase提要:】
⭐️ 公司资金告罄，无法支付云GPU租金，销售额和计算成本巨大落差
⭐️ CEO未制定商业计划，未赢得客户交易和筹集足够资金
⭐️ 未能支付云资源账单，计划转售计算资源以弥补资金缺口。
Harvey公司与OpenAI合作 为法律专业人士打造定制训练的案例法模型
【AiBase提要：】
⭐️ AI系统具备复杂推理能力，可处理广泛法律知识
⭐️ Harvey与OpenAI合作建立定制训练模型，注入新知识
⭐️ 案例法模型提供更准确、更完整的法律信息和解决方案
官网地址：https://www.harvey.ai/
在TikTok和ChatGPT在线调情遭百万网友围观!角色扮演玩这么花的?
【AiBase提要:】
🤖 TikTok视频中使用ChatGPT在线语音调情、角色扮演走红，吸引百万网友围观。
🔥 ChatGPT回应不道德问题，网友开发FlowGPT突破限制
💡 ChatGPT视频播放量超百万，在TikTok上走红
普林斯顿首个「开源」AI程序员进场 基于GPT-4，可自动修复bug
【AiBase提要:】
⭐ 普林斯顿大学推出SWE-agent，首个开源AI程序员，能自动修复bug。
⭐ SWE-agent基于GPT-4技术，在GitHub仓库中表现出色。
⭐ SWE-agent工作原理类似人类UI，能成功解决软件工程问题。
B站UP主用AI翻拍《火影忍者》真人版电影10天画5000张图获赞86万
【AiBase提要:】
🎨 制作过程包括绘制5000张图和投入10天时间
🎬 预告片发布后获得86万次播放和2.8万点赞
🔥 使用工具:Midjourney、Supir、Dreamina、PixVerse、Topaz Video
抖音AI绘画特效out了!PS2风格AI滤镜风靡网络 真人一秒变游戏NPC
【AiBase提要:】
⭐ PS2风格AI滤镜风靡网络，让真人一秒变游戏NPC。
⭐ AI滤镜通过深度学习和图像识别技术实现PS2经典游戏风格转换。
⭐ AI滤镜提供新颖、简单的创作方式，增强社交媒体互动乐趣。
🤖📱💼AI应用
AI影视创作工具Dream Factory :想法秒变微电影，可长达数十分钟
【AiBase提要:】
⭐️ 创新应用多模型智能体协作技术，让一句话变成完整剧本和视频
⭐️ Dream Factory 产品实现多情节、多场景的 “微电影” 视频生成
⭐️ 通过 AI 重新定义视频制作，让每个人都能一键式制作微电影
AI人声合成引擎ACE Studio 可修改Suno生成的音乐甚至替换歌手的声音
【AiBase提要:】
⭐️ ACE Studio是先进的AI人声合成引擎，创造自然感情丰富的真人歌声
⭐️ 利用最前沿AI技术，支持多语言AI歌手，提供免费商业使用权
⭐️ 可修改Suno生成的音乐，分离原歌曲的人声与伴奏，合成新的人声
产品入口:https://top.aibase.com/tool/ace-studio
使用教程:https://qqi2gjmnk4.feishu.cn/wiki/Eua1waVUqixSH4kuY0CceCz9nEb?fromScene=spaceOverview
南洋理工推动画自动填色技术BasicPBC 动画制作效率大大提高
【AiBase提要:】
⭐️ 线条图动画自动填色技术BasicPBC大幅简化制作流程
⭐️ 只需手动彩色化一帧，算法自动传播颜色到所有帧
⭐️ 提高动画质量、观感，节省制作时间和人力
项目地址:https://github.com/ykdai/BasicPBC
项目演示页面:https://top.aibase.com/tool/learning-inclusion-matching-for-animation-paint-bucket-colorization
Make-It-Vivid:通过文字描述生成3D卡通动画角色
【AiBase提要:】
⭐️ 该项目致力于从文本指令自动生成卡通角色的纹理设计。
⭐️ 通过 UV 空间中的文本生成高质量的纹理贴图。
⭐️ 实验表明该方法优于当前方法，可实现高效角色着色和信实的生成。
EMAGE:上传音频就能生成全身动作 包括头部、嘴型、身体运动
【AiBase提要:】
⭐️ 引入了新的全面共话数据集 BEATX，结合 MoShed SMPLX 身体与 FLAME 头部参数，提高了建模质量。
⭐️ 利用掩码手势先验信息进行训练，采用 Masked Audio Gesture Transformer 实现音频到手势生成。
⭐️ 可实现上传音频生成全身动作，包括头部、嘴型、身体、手部和整体运动。
项目入口:https://top.aibase.com/tool/emage
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每日midjourney prompt：街拍美女
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
street style photo of A beautiful Chinese Girl wearing a white shirt with a Black short leather skirt，full bodyshot， natural lighting， soho， shot on Agfa Vista200，4k --ar 3:4
一个美丽的中国女孩穿着白色衬衫配黑色皮短裙的街头风格照片，全身照，自然光照，soho，在Agfa Vista200上拍摄，4k
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