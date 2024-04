AI日报：音乐圈巨震!Sora发布首支MV；百度推出AI视频模型；抖音提醒清明节慎用“AI复活”技术；PS2风格AI滤镜风靡网络

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

音乐圈巨震!Sora发布首支MV《Worldweight》

【AiBase提要:】 ⭐由艺术家AugustKamp作曲,借助Sora制作的MV画面 ⭐AugustKamp在雨中创作了这首歌曲,通过Sora其音乐创作有了一个具象展现 ⭐AI技术引发争议,全球200位艺术家联名抗议AI侵犯权益

百度推出AI视频创作模型D&S-AI Video 由百度智能云一念提供支持

【AiBase提要:】 🔹 D&S-AIVideo正式上线,并集成至迪思AI智链。 🔹 D&S-AI Video凭借计算与数据分析能力,智能拆分海量视频素材。 🔹 通过D&S-AI Video,简化传统视频制作流程,提高视频制作效率。

抖音提醒:未经逝者生前同意或逝者家属授权 慎用“AI复活”技术

【AiBase提要:】 👻 未经逝者同意或家属授权,慎用AI技术“复活”逝者。 💰 避免焚烧人民币内容,表达缅怀可选择其他文明方式。 🌟 尊重英烈,避免在纪念场所发布扰乱秩序的内容。

据称Stability AI资金告急,无法支付云GPU账单

【AiBase提要:】 ⭐️ 公司资金告罄,无法支付云GPU租金,销售额和计算成本巨大落差 ⭐️ CEO未制定商业计划,未赢得客户交易和筹集足够资金 ⭐️ 未能支付云资源账单,计划转售计算资源以弥补资金缺口。

Harvey公司与OpenAI合作 为法律专业人士打造定制训练的案例法模型

【AiBase提要:】 ⭐️ AI系统具备复杂推理能力,可处理广泛法律知识 ⭐️ Harvey与OpenAI合作建立定制训练模型,注入新知识 ⭐️ 案例法模型提供更准确、更完整的法律信息和解决方案 官网地址:https://www.harvey.ai/

在TikTok和ChatGPT在线调情遭百万网友围观!角色扮演玩这么花的?

普林斯顿首个「开源」AI程序员进场 基于GPT-4,可自动修复bug

B站UP主用AI翻拍《火影忍者》真人版电影10天画5000张图获赞86万

【AiBase提要:】 🎨 制作过程包括绘制5000张图和投入10天时间 🎬 预告片发布后获得86万次播放和2.8万点赞 🔥 使用工具:Midjourney、Supir、Dreamina、PixVerse、Topaz Video 详细内容:https://www.chinaz.com/2024/0403/1607805.shtml

抖音AI绘画特效out了!PS2风格AI滤镜风靡网络 真人一秒变游戏NPC

🤖📱💼AI应用

AI影视创作工具Dream Factory :想法秒变微电影,可长达数十分钟

【AiBase提要:】 ⭐️ 创新应用多模型智能体协作技术,让一句话变成完整剧本和视频 ⭐️ Dream Factory 产品实现多情节、多场景的 “微电影” 视频生成 ⭐️ 通过 AI 重新定义视频制作,让每个人都能一键式制作微电影 产品入口:https://top.aibase.com/tool/dreamfactory

AI人声合成引擎ACE Studio 可修改Suno生成的音乐甚至替换歌手的声音

南洋理工推动画自动填色技术BasicPBC 动画制作效率大大提高

Make-It-Vivid:通过文字描述生成3D卡通动画角色

【AiBase提要:】 ⭐️ 该项目致力于从文本指令自动生成卡通角色的纹理设计。 ⭐️ 通过 UV 空间中的文本生成高质量的纹理贴图。 ⭐️ 实验表明该方法优于当前方法,可实现高效角色着色和信实的生成。 项目入口:https://top.aibase.com/tool/make-it-vivid

EMAGE:上传音频就能生成全身动作 包括头部、嘴型、身体运动

【AiBase提要:】 ⭐️ 引入了新的全面共话数据集 BEATX,结合 MoShed SMPLX 身体与 FLAME 头部参数,提高了建模质量。 ⭐️ 利用掩码手势先验信息进行训练,采用 Masked Audio Gesture Transformer 实现音频到手势生成。 ⭐️ 可实现上传音频生成全身动作,包括头部、嘴型、身体、手部和整体运动。 项目入口:https://top.aibase.com/tool/emage 在线体验:https://huggingface.co/spaces/H-Liu1997/EMAGE

每日midjourney prompt:街拍美女

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

street style photo of A beautiful Chinese Girl wearing a white shirt with a Black short leather skirt,full bodyshot, natural lighting, soho, shot on Agfa Vista200,4k --ar 3:4

一个美丽的中国女孩穿着白色衬衫配黑色皮短裙的街头风格照片,全身照,自然光照,soho,在Agfa Vista200上拍摄,4k

