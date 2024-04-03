普林斯顿「开源」AI程序员进场 基于GPT-4，可自动修复bug

站长之家（ChinaZ.com）4月3日 消息:普林斯顿大学最近推出了一款名为SWE-agent的AI程序员，这是世界上首个开源的AI程序员，它基于GPT-4技术，能够在GitHub仓库中自动修复bug。这个智能体-计算机接口（ACI）的诞生，标志着AI在软件工程领域的应用迈出了重要一步。

SWE-agent在SWE-bench测试集上的表现令人瞩目，它成功解决了12.29%的问题，平均耗时仅为93秒，准确率与之前推出的AI程序员Devin相当。SWE-agent的开源性质意味着它在GitHub上迅速获得了1.6k星和109个Fork，显示出开源社区对这一技术的高度认可和兴趣。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/swe-agent

SWE-agent的工作原理是与专门的终端交互，它可以打开、滚动和搜索文件，编辑特定行并自动进行语法检查，编写和执行测试。这种设计类似于为人类设计的UI，能够阻止错误并提供反馈。例如，在处理一个矩阵操作bug时，SWE-agent能够重现问题、定位到问题代码、进行修改并成功解决问题。

普林斯顿大学的研究人员为SWE-agent设计了简洁的指令和反馈格式，使得模型能够更轻松地浏览代码仓库、查看、编辑和运行代码文件。SWE-agent的工作流程分为两个阶段:推理和评估。推理阶段，SWE-agent处理GitHub上的问题并生成修复方案;评估阶段，则确认方案是否真正解决了问题。

这项研究的核心作者John Yang和Carlos E. Jimenez，都是普林斯顿大学的研究助理和博士生，他们的研究兴趣集中在语言基础、交互、LLM的基准测试、软件工程和代码生成等领域。他们的工作展示了AI在软件工程领域的潜力，引发了关于AI与人类在工程过程中角色和能力的深层次思考。

随着AI技术的发展，我们看到了AI在编程领域的进步，它们不仅能规划和执行复杂的工程任务，还能修复漏洞并负责整个项目的开发流程。然而，尽管AI在编写安全代码方面取得了进展，但人类的监督仍然至关重要。AI的兴起虽然还未能达到完全取代软件工程师的阶段，但它正在改变技术领域的面貌和未来的走向。

普林斯顿团队的这一开源AI程序员，不仅为软件工程领域带来了新的研究和应用前景，也为我们提供了一个关于人工智能与人类合作共创未来的思考机会。随着技术的不断进步，我们或许将见证AI在软件工程领域扮演更加重要的角色。

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