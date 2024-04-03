音乐圈巨震！刚刚，Sora发布首支MV《Worldweight》

站长之家（ChinaZ.com）4月3日 消息:刚刚，OpenAI官方账号发布了一支名为《Worldweight》的音乐视频（MV），由艺术家AugustKamp作曲，借助Sora制作的MV画面，引发了广泛关注。这首作品不仅是AugustKamp音乐创作的具象展现，也是Sora在AIGC(人工智能生成内容)技术上的又一突破。两年前，AugustKamp在雨中创作了这首歌曲，将情感融入音乐之中。如今，Sora的技术使得这些情感得以通过视觉艺术与更多人分享。

然而，AIGC技术在音乐视频领域的成功并未得到所有艺术家的认可。包括麻辣鸡（NickiMinaj）、水果姐(KatyPerry)、碧梨(BillieEilish)等全球顶尖艺人在内的200位艺术家联名抗议，要求停止使用AI技术侵犯和贬低人类艺术家的权利。他们指出，AI技术复制艺术家的声音、未经补偿使用艺术家作品训练AI模型、稀释版税等问题，不仅损害了艺术家的经济利益，也威胁到了创作自由和艺术价值。

艺术家们呼吁科技和AI领域的合作伙伴共同努力，建立一个负责任的市场环境，保持音乐质量，而不是简单地用AI取代人类艺术家。他们认为，尽管人工智能在负责任的使用下可以促进人类创造力，但目前一些平台和开发者的使用方式却在破坏创造力和削弱艺术家、词曲作者、音乐家及其权利持有者的地位。

此外，AI技术在音乐创作方面的发展也引起了艺术家们的担忧。例如，音乐版ChatGPT——Suno的出现，使得人们可以通过输入风格、主题甚至歌词，轻松生成音乐作品。国内昆仑万维的天工SkyMusic也开始内测，预示着AI音乐创作的技术正在迅速发展。

回顾历史，1982年，流行音乐之王迈克尔杰克逊开创了现代MV的先河，将音乐视频推向了新的高度。42年后的今天，Sora和Suno等AIGC工具以一种全新的“硅基”创作方式，参与到了艺术创作之中。这种从实到虚的变化，不仅令人感慨万千，也引发了对未来艺术创作方向的深思。

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