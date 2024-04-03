Sora官方发布首支MV《Worldweight》

划重点: ⭐️ Sora发布的《Worldweight》MV受到网友关注，引发热议。 ⭐️ 艺人August Kamp表示，Sora将他心中的音乐世界呈现为视觉效果，让他感到由衷高兴。 ⭐️ 尽管Sora的MV获得好评，但一些艺术家对AI在音乐创作中的应用提出质疑，认为可能侵犯艺术家的权益。

站长之家（ChinaZ.com）4月3日 消息:今日，Sora官方发布了首支MV《Worldweight》《Worldweight》MV成为热议话题。

注：图为MV画面

该MV由艺人August Kamp创作的音乐配以Sora生成的视觉画面，呈现出一幅令人印象深刻的音乐世界。August Kamp对此表示，Sora的呈现方式让他对自己的音乐有了全新的认识，他将两年前创作这首歌时的情感转化为了可以与他人共享的艺术形式。这次发布也不是August Kamp第一次尝试使用AIGC技术制作MV，早在上个月，他就通过社交媒体剧透了AI生成的MV片段。

尽管Sora的MV在视觉上获得了广泛好评，但一些艺术家对AI在音乐创作中的应用提出了疑虑。在一封联名信中，包括麻辣鸡（Nicki Minaj）、水果姐(Katy Perry)、碧梨(Billie Eilish)在内的一些知名艺人要求停止使用人工智能侵犯和贬低人类艺术家的权利。他们担心AI技术可能复制艺术家的声音，未经授权使用艺术家作品来训练AI模型，甚至影响艺术家的版税收入。这些问题被认为不仅损害了艺术家的经济利益，也对其创作自由和艺术价值构成了威胁。

面对这些质疑，科技和AI领域的合作伙伴们被呼吁共同努力，建立一个负责任的市场环境，保持音乐的质量，避免简单地用AI取代人类艺术家。艺术家们认为，虽然人工智能在负责任的使用下可以促进人类的创造力，但目前一些平台和开发者的使用方式可能破坏创造力，削弱艺术家、词曲作者、音乐家及其权利持有者的地位。因此，他们强调了对AI技术在艺术创作中使用的审慎和规范性。

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