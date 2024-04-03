雷军：大家是不是该叫我雷厂长了 小米汽车迈入交付阶段

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:今日，小米汽车正式迈入交付阶段，这一重要时刻不仅兑现了雷军三年前的承诺，更标志着小米在汽车领域迈出了坚实的一步。

今天，4月3日，首批小米SU7的车主们将迎来他们期待已久的车辆，正式成为小米汽车大家庭的一员。令人欣喜的是，官方已公布消息，小米SU7创始版的5000辆额度已全部售罄，展现了消费者对于这款车型的热烈追捧。

在交付仪式上，小米集团的创始人雷军分享了一个激动人心的消息:小米SU7自开售以来，短短几天内便吸引了超过10万人的预订，锁单量更是突破了4万单。这一数据不仅证明了市场对小米汽车的热烈期待，更彰显出小米汽车在智能汽车领域的强大潜力。

雷军深情地表示:“这是消费者给予我们的一份沉甸甸的信任，我们必须全力以赴，将产品做好、品质做好、服务做好，不辜负大家的期待。”他的话语中透露出对小米汽车的坚定信心和对消费者的深深感激。

雷军在早些时候的发文中也表达了自己的激动之情:“三年前的豪言壮语，如今已变为现实。我将亲自将一台台崭新的小米SU7交到首批车主手中。从今天起，小米正式成为一家汽车制造商。大家是不是应该叫我雷厂长了?哈哈哈哈哈。”他的喜悦与自豪溢于言表，也让我们对小米汽车的未来充满了期待。

值得一提的是，雷军还曾表示，小米SU7在销售初期将采取亏钱卖的策略，这一决策无疑展现了小米汽车对于市场的决心和对于消费者的诚意。我们相信，在未来的日子里，小米汽车将继续秉持着这种精神，为消费者带来更多高品质、高性能的智能汽车产品。

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