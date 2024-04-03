雷军：小米汽车大定超10万单 锁单超4万

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:今日，小米汽车正式踏入交付阶段，这一时刻标志着雷军三年前许下的承诺如今已化为现实。

就在今天（ 4 月 3 日），首批小米SU7 车主将欣喜地接收他们心仪已久的新车，成为这款备受瞩目的车型的先锋用户。据官方消息透露， 5000 辆小米SU7 创始版已全部售罄，其受欢迎程度可见一斑。

在盛大的小米SU7 首批交付仪式上，小米集团的创始人雷军带来了令人振奋的消息：小米SU7 自开售以来，短短几天时间内便吸引了超过 10 万人的预定，锁单量更是突破了 4 万单。这一成绩不仅彰显了小米汽车的强大吸引力，也反映了消费者对小米品牌的深厚信任。

雷军在仪式上感慨道：“这是一份无比沉重的信任，我们必须全力以赴，将产品做得更好、品质更上乘、服务更周到，绝不辜负大家的期待。”他的话语中透露出对小米汽车的坚定信心和对消费者的深厚情感。

在交付仪式前，雷军在社交媒体上发文感慨道：“三年前的豪言壮语，如今已成为触手可及的现实。我将亲自把一台台崭新的小米SU7 交到首批车主手中。从今天起，小米正式跻身汽车制造商行列。大家是不是应该叫我雷厂长了？哈哈哈哈哈。”他的幽默言辞中透露出对小米汽车未来的无限期待。

与此同时，雷军还透露了一个令人意外的消息：小米SU7 在销售过程中实际上是亏钱卖的，每一台的售出都意味着一定的亏损。然而，这一决策却凸显了小米对于品质与用户体验的执着追求，以及对于未来市场的长远布局。

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