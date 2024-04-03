Harvey公司与OpenAI合作 为法律专业人士打造定制训练的案例法模型

站长之家（ChinaZ.com）4月3日 消息:近日，Harvey公司与OpenAI宣布合作，共同为法律专业人士打造了一款定制训练的案例法模型。这款AI系统不仅具备复杂的推理能力，还能够处理广泛的法律领域知识，并具备超越单一模型调用的能力。

它能够起草法律文件、回答复杂的诉讼场景问题，甚至识别数百份合同之间的重大差异。这一创新举措旨在提高法律工作的效率和准确性，为法律专业人士提供强有力的技术支持。

Harvey公司由具有反垄断和证券诉讼背景的律师温斯顿-温伯格和人工智能研究员加布-佩雷拉共同创立。他们认识到利用大型语言模型（LLMs）综合信息并呈现给律师审查的巨大潜力。

在案例法研究方面，Harvey团队的目标是创建一种体验，用户可以将客户问题直接复制粘贴进模型，模型将提供详尽的答案并引用所有来源。

为了实现这一目标，Harvey团队首先尝试了通过公共API微调基础模型和构建检索增强生成（RAG）系统等明显技术。然而，他们很快意识到这些技术无法满足复杂、开放式用例的需求。

因此，Harvey决定与OpenAI合作，建立一个定制训练模型，以便将新知识和关于这些知识的推理方式注入基础模型。他们从德拉瓦州的案例法开始，最终扩展到全美的案例法，向模型中添加了相当于100亿令牌的数据。

在过去的一年里，Harvey已经成为法律、税务和金融专业人士信赖的生成式AI平台。公司的团队已经增长到100多人，2023年的收入增长了10倍以上。最近，Harvey还获得了EladGil、KleinerPerkins、OpenAI和红杉等投资方的8000万美元B轮融资，公司估值达到了7.5亿美金。

Harvey的案例法模型具备多项功能特点。它能够处理需要复杂推理的任务，这对于法律专业人士尤为重要。模型通过定制训练获得了覆盖广泛法律领域的知识，能够理解和处理与法律相关的各种查询和任务。

此外，模型还能够帮助法律专业人士起草和审查法律文档，显著提高工作效率。在复杂诉讼场景分析方面，模型能够提供深入的分析和解决方案。与传统模型相比，定制模型能够提供更准确、更相关的法律信息和解决方案，并确保每个句子都有明确的来源引用。

为了测试案例法模型的性能，Harvey与十家最大的律师事务所合作进行了一项评估。他们向律师提供了定制案例法模型输出与GPT-4输出的并排比较。

结果显示，律师们在97%的情况下更倾向于选择定制案例法模型的输出。这一强烈偏好主要是因为定制模型提供的答案更长、更完整，更深入地探讨了问题的细节，并覆盖了更多相关的案例法。

Harvey的下一步重点是探索如何将多个模型调用组合成一个单一的工作输出，以简化用户体验。他们的愿景是成为团队的支持成员，帮助助理们处理复杂但常规的任务，让专业人士能够将时间集中在与客户的互动上。通过这种方式，Harvey不仅在法律领域，而是在所有专业服务领域都拥有巨大的发展潜力。

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