2024福布斯全球亿万富豪榜：LV老板蝉联首富 马斯克排第二

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:近日，福布斯发布了备受瞩目的 2024 年全球亿万富豪榜，今年的榜单上共有 2781 位富豪入选，这一数字创下历史新高。这些上榜富豪的总财富达到了惊人的14. 2 万亿美元。

LVMH集团的掌舵人伯纳德·阿尔诺再次荣登榜首，成为蝉联的世界首富。据悉，他的个人财富在 2023 年的基础上增长了10%，达到了 2330 亿美元。这一成就不仅彰显了他的商业智慧，也凸显了LVMH集团在全球奢侈品市场的强大地位。

紧随其后的是特斯拉的CEO埃隆·马斯克，他以约 1950 亿美元的财富位列第二。尽管与去年的数字相比有所增长，达到了8%，但由于特斯拉股票价格的下跌，这一数字仍远低于他此前高达 3000 亿美元的个人财富峰值。

值得注意的是，在 2024 年福布斯全球亿万富豪榜上，中国内地上榜富豪的数量连续第三年出现下降。尽管如此，中国内地亿万富豪的人数仍然稳居世界第二，仅次于美国。这一排名凸显了中国内地富豪在全球财富版图中的重要地位。

今年的中国首富依然是瓶装水及茶饮料行业的巨头、香港上市企业农夫山泉的创始人钟睒睒。这是他连续第四年获得这一殊荣，展现了他在饮料行业的卓越成就和持续稳健的财富增长。

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