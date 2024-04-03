昆仑万维人工智能时代人才宣言：推动管理层年轻化 平均年龄降至85-90后

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:今日，昆仑万维发布面向人工智能时代的六条人才宣言，旨在通过一系列的行动，包括年轻化的管理团队、灵活高效的工作流程、为优秀人才提供竞争性的待遇和发展机会、以及与全球顶尖大学的合作。

最终的目的是，通过培养和吸引世界级的人才，营造开放、包容、充满机遇的人才环境，从而构建一个充满活力、创新能力卓越、并能快速适应未来挑战的团队，为最终实现公司的使命和愿景奠定坚实的基础。

1. 推动整个团队年轻化，特别是管理层年轻化，通过培养年轻人并将管理职责逐步交接给他们，以期提高公司的创新能力和管理活力。在未来一年内的目标是，集团管理团队的平均年龄，降至85～90后。同时推动各管理职位由更多的90后、95后、乃至00后的年轻人担任，以全面实现管理层的年轻化。

2. 提供更灵活、更快速的审批与决策流程，以提高组织行动效率，使公司更加敏捷应对竞争环境和业务变化。

3. 为科技人才提供更有竞争力和职业发展前景的工作机会与管理岗位，特别是90后、00后以及硕士、博士教育背景、名校毕业的人才。

4. 提供具有吸引力的薪资待遇，特别是针对人工智能领域的人才，以确保他们获得与全球顶尖公司相当的薪酬。

5. 提供200个博士实习生岗位，并根据表现和专业水平提供500至3000元不等的实习薪酬，为中国博士生提供更多发展机会。

6. 推动与全球顶尖大学的合作，探索产学研有机结合，促进学术研究的应用价值，激发创新思维，培养全球视野和创新能力的未来人才。

通过这六条人才宣言的实施，昆仑万维旨在吸引和保留顶尖人才，培养具有全球视野和创新思维的人才，推动公司业务的持续发展，最终实现公司的使命:“实现通用人工智能，让每个人更好地塑造和表达自我”。

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