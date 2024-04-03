B站UP主用AI翻拍《火影忍者》真人版电影 10天画5000张图获赞86万

站长之家（ChinaZ.com）4月3日 消息:最近，B站UP主“海军爱摄影”通过运用AI技术，成功制作了《火影忍者》真人版预告片的第一集，这一创新行为不仅激发了广大火影迷的怀旧情感，也再次证明了AI在影视制作领域的强大潜力。

据“海军爱摄影”透露，为了完成这部预告片，他绘制了5000张图画，并投入了10天的时间进行制作。他的工作流程包括使用Midjourney软件生成基础图像，Supir软件进行图像增强处理，Dreamina和PixVerse软件将图像转化为视频，最后利用Topaz Video软件进行帧补全，以提高视频的流畅度。这部预告片发布后，迅速在网络上走红，获得了超过86万次的播放量和2.8万个点赞，显示出观众对于这种新型创作方式的高度认可。

然而，对于这部AI制作的预告片，观众的评价褒贬不一。一些网友表示，如果《火影忍者》能够按照这样的水平重新制作，去除一些不必要的自编剧情，很有可能再次引发观看热潮。但也有观众指出，视频的连贯性并不强，更像是一系列动态图片的拼接，这限制了视频的流畅性和叙事能力。

目前，AI在理解和运用复杂的镜头语言方面仍有待提高。尽管生成的视觉效果较为单一，缺少人类导演在镜头编排上的创意和情感表达，但AI生成视频技术正处于一个快速发展的阶段。

随着AI技术的日益成熟，我们可以预见，AI生成视频将在影视创作领域扮演越来越重要的角色。同时，这也带来了对传统影视制作流程的挑战，以及对创作者与观众关系的重新定义。在这个过程中，我们需要不断探索和讨论如何平衡技术与艺术的关系，确保AI技术的发展能够促进影视创作的繁荣，而不是简单地取代人类的创造力。这不仅是技术的挑战，也是对整个影视行业未来发展的深刻思考。

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