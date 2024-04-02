南洋理工推动画自动填色技术BasicPBC 动画制作效率大大提高

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:新加坡南洋理工大学的S-lab团队近日宣布，他们开发出了一项创新的动画自动填色技术——BasicPBC。这项技术能够自动为动画中的线条图进行着色，极大地简化了动画制作中繁琐的手动上色步骤。

BasicPBC技术的工作原理是，用户只需要对动画的一帧进行手动彩色化，然后算法就能自动将颜色传播到后续的所有帧。这意味着，即使是在人物转身、阴影变化或者被遮挡的部分，也能完美解决，无需再进行手动调整。

这一技术的推出，无疑将对动画制作行业产生重大影响。传统的动画制作过程中，手动上色是一项非常耗时且繁琐的工作，需要艺术家们一帧一帧地进行。而现在，通过BasicPBC技术，这部分工作可以大大减少，从而节省大量的时间和人力。

此外，BasicPBC技术还能保证颜色的一致性和准确性，即使是在复杂的场景和动态变化中，也能保持颜色的准确无误。这对于提高动画的质量和观感，有着非常重要的意义。

项目地址:https://github.com/ykdai/BasicPBC

项目演示页面:https://ykdai.github.io/projects/InclusionMatching

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