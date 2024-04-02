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AI人声合成引擎ACE Studio 可修改Suno生成的音乐甚至替换歌手的声音

2024-04-02 15:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:ACE Studio是一款尖端的AI人声合成引擎，其设计理念是创造出既自然又富有感情的类真人歌声。这款引擎运用了最前沿的AI技术，将人工智能融入声音生成的每一个环节，力求让合成出来的声音尽可能地接近真实人声的表现力和情感深度。

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产品入口：https://top.aibase.com/tool/ace-studio

主要功能:

  • AI唱歌合成引擎:利用先进的AI技术，提供自然而富有表现力的人声合成，旨在模拟真实人声的细腻情感和音色，为用户提供高品质的歌唱表现。

  • 支持多语言的AI歌手:平台的AI歌手能够以英语、中文、日语等多种语言提供高质量的人声，适应不同地区和风格的音乐制作需求。

  • 商业用途的免费使用权:ACE Studio提供了部分AI歌手的商业用途免费使用权，使音乐制作人可以在商业项目中使用这些人声，而不必担心版权问题。

  • 多维AI情感参数:用户可以控制呼吸、气息、假声、张力和强度等多维AI情感参数，以精确地表达歌曲中的情感，使歌声更加生动和感人。

  • 简化声乐制作流程:ACE Studio提供了将干声直接转换为带有歌词和音高的MIDI剪辑的功能，极大地简化了声乐制作的工作流程，提高了制作效率。

  • 创造独特音色和唱法:通过混合不同的VoiceSeeds（声音种子），用户可以创造出全新的声音，满足制作独特音色和唱法的需求，为音乐创作提供更多可能性。

使用ACE Studio修改音乐的过程大致可以分为以下几个步骤:

分离原歌曲的人声与伴奏:首先，需要使用音频分离技术将原歌曲中的人声和伴奏部分分离。这一步是必需的，因为只有得到纯净的伴奏，才能在其上叠加新的人声。

合成新的人声:接下来，使用ACE Studio或类似的AI人声合成工具，根据原歌曲的旋律和歌词，合成新的人声。这一步骤中，可以选择不同的AI歌手声音、调整唱法和表情，甚至修改歌曲的一些细节，以适应新声音的特点。

混合新人声与原伴奏:将合成的新人声与原来的伴奏混合，调整音量、混响等，确保新的人声与伴奏匹配，听起来自然和谐。

后期处理和优化:最后，可能需要进行一些后期处理和优化，比如平衡声音的EQ（均衡器），增加动态范围处理，以及其他音质改善措施，确保最终产出的音频质量满足标准。

总的来说，ACE Studio为音乐制作人提供了强大的工具，使他们能够在创作中发挥更大的想象力和创造力，同时以高品质的人声为作品增添灵魂和情感。

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