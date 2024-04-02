今日AI：ChatGPT免注册可使用；开发者没法“白嫖”Gemini了；AI程序员入职科技公司；DALL·E聊天就能改图了

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📰🤖📢AI新鲜事
今天起，ChatGPT无需注册就能用了!
【AiBase提要:】
⭐️ OpenAI发布“超自由版ChatGPT”，允许无需注册直接使用。
⭐️ “超自由版ChatGPT”只有3.5版本开放，GPT-4仍需注册。
⭐️ 用户可选择登录账号体验更多功能，但模型仍使用对话内容训练。
访问地址:https://openai.com/blog/start-using-chatgpt-instantly
Gemini 即将开始收费 开发者“白嫖”的好日子到头了
【AiBase提要:】
⭐️ Gemini将开始收费，影响使用Google AI for Developers提供的Gemini API的用户。
⭐️ Gemini API将引入按量付费定价，需要注意新的服务条款。
⭐️ 用户需在5月2日之前停止使用Gemini API和Google AI Studio，避免产生费用。
昆仑万维AI音乐生成大模型「天工SkyMusic」启动邀测
【AiBase提要:】
⭐ 面向社会开放免费邀测，1000个名额，主要针对行业媒体、专家和音乐从业者。
⭐ 「天工SkyMusic」具有高质量AI音乐、人声合成优秀、歌词段落控制等五大特点。
⭐ 昆仑万维构建「天工3.0」多模态模型，希望打造智能、互联、理解、尊重个性的世界。
申请地址:https://rg975ojk5z.feishu.cn/share/base/form/shrcnTcBRpGzv5Sx9xAGd5V97Md
AI程序员首次入职科技公司!阿里迎来通义灵码 工号AI001
【AiBase提要:】
🤖 通义灵码是阿里的新员工，是AI智能编程助手。
🚀 通义灵码能够熟练运用200种编程语言，提供全方位的编程辅助。
🔒 通义灵码全程数据加密，为开发者提供情绪价值，受欢迎程度持续攀升。
不到半年时间!AI程序员Devin团队Cognition AI 估值或达20亿美元
【AiBase提要:】
⭐ Cognition AI创始团队拥有10枚IOI金牌，展现强大实力。
⭐ AI公司估值高涨，投资人看好AI提高效率潜力。
⭐ 报告显示AI公司GPU花费超500亿美元，但收入仅约30亿美元。
Midjourney指控Stability AI员工入侵其数据库并窃取图像
【AiBase提要:】
⛔ Midjourney指责Stability AI员工入侵数据库，导致服务中断
🔒 Midjourney禁止Stability AI员工访问服务，两公司陷入争端
🤝 CEO确认盗窃事件，承诺调查，友好关系或有助解决争端
🤖📱💼AI应用
Domo AI推视频色度抠图功能 可将扣出的人物合成到新背景中
【AiBase提要:】
⭐ 用户可以通过“--key”命令扣出主体人物后更换对应颜色的背景。
⭐ 可在视频编辑器工具中使用色度键和合成，提供更多创意可能。
⭐ 新功能为用户提供更多创作自由度，使视频和移动创作更便捷个性化。
OpenAI可编辑版DALL·E来了 靠聊天就能改图
【AiBase提要:】
⌨️ DALL・E 新编辑器界面让您能够编辑通过 DALL・E 生成的图像
✂️ 可以使用选择工具或对话面板描述您想要的编辑
💬 在 ChatGPT 移动应用上也可以使用 DALL・E 编辑器界面
MuseV:不限视频时长的AI视频生成工具
【AiBase提要:】
⭐️ 支持文生视频、图生视频、视频生视频等多种生成方式
⭐️ 基于sd，可保持角色一致性，不受视频长度限制
⭐️ 后续会发布MuseTalk来支持实时嘴型同步
试玩地址:https://huggingface.co/spaces/AnchorFake/MuseVDemo
微软升级Azure AI语音服务 推出9种更真实的AI语音
【AiBase提要:】
⭐ 提高合成语音自然度，声音更真实，对中文支持更完美
⭐ 个性化语音功能简单快速，捕捉人类语音的细微差别
⭐ 针对对话优化的AI语音覆盖多语言，增加多样性选择
更新体验地址:https://top.aibase.com/tool/azure-ai-studio-yuyinfuwu
Comfyui像素画风格插件——PixelArt Detector 可模拟不同时段光照变化
【AiBase提要:】
⭐️插件为像素画创作带来全新风格调整功能
⭐️内置多种风格预设，改变颜色风格不影响布局
⭐️能模拟不同时段的光照变化，增强游戏场景氛围
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每日midjourney prompt：电商模特
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
A beautiful Chinese female model wearing a light purple skirt， photographed all over， with a white background， fashionable photography， front， clothing， soft lighting， fine composition， depth of field， shot on Canon EOS5D Mark IV --ar3:4--v6.0--style raw
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