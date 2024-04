今日AI：ChatGPT免注册可使用；开发者没法“白嫖”Gemini了；AI程序员入职科技公司；DALL·E聊天就能改图了

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

📰🤖📢AI新鲜事

今天起,ChatGPT无需注册就能用了!

【AiBase提要:】 ⭐️ OpenAI发布“超自由版ChatGPT”,允许无需注册直接使用。 ⭐️ “超自由版ChatGPT”只有3.5版本开放,GPT-4仍需注册。 ⭐️ 用户可选择登录账号体验更多功能,但模型仍使用对话内容训练。 访问地址:https://openai.com/blog/start-using-chatgpt-instantly

Gemini 即将开始收费 开发者“白嫖”的好日子到头了

【AiBase提要:】 ⭐️ Gemini将开始收费,影响使用Google AI for Developers提供的Gemini API的用户。 ⭐️ Gemini API将引入按量付费定价,需要注意新的服务条款。 ⭐️ 用户需在5月2日之前停止使用Gemini API和Google AI Studio,避免产生费用。

昆仑万维AI音乐生成大模型「天工SkyMusic」启动邀测

【AiBase提要:】 ⭐ 面向社会开放免费邀测,1000个名额,主要针对行业媒体、专家和音乐从业者。 ⭐ 「天工SkyMusic」具有高质量AI音乐、人声合成优秀、歌词段落控制等五大特点。 ⭐ 昆仑万维构建「天工3.0」多模态模型,希望打造智能、互联、理解、尊重个性的世界。 申请地址:https://rg975ojk5z.feishu.cn/share/base/form/shrcnTcBRpGzv5Sx9xAGd5V97Md

AI程序员首次入职科技公司!阿里迎来通义灵码 工号AI001

【AiBase提要:】 🤖 通义灵码是阿里的新员工,是AI智能编程助手。 🚀 通义灵码能够熟练运用200种编程语言,提供全方位的编程辅助。 🔒 通义灵码全程数据加密,为开发者提供情绪价值,受欢迎程度持续攀升。

不到半年时间!AI程序员Devin团队Cognition AI 估值或达20亿美元

【AiBase提要:】 ⭐ Cognition AI创始团队拥有10枚IOI金牌,展现强大实力。 ⭐ AI公司估值高涨,投资人看好AI提高效率潜力。 ⭐ 报告显示AI公司GPU花费超500亿美元,但收入仅约30亿美元。

Midjourney指控Stability AI员工入侵其数据库并窃取图像

【AiBase提要:】 ⛔ Midjourney指责Stability AI员工入侵数据库,导致服务中断 🔒 Midjourney禁止Stability AI员工访问服务,两公司陷入争端 🤝 CEO确认盗窃事件,承诺调查,友好关系或有助解决争端

🤖📱💼AI应用

Domo AI推视频色度抠图功能 可将扣出的人物合成到新背景中

OpenAI可编辑版DALL·E来了 靠聊天就能改图

【AiBase提要:】 ⌨️ DALL・E 新编辑器界面让您能够编辑通过 DALL・E 生成的图像 ✂️ 可以使用选择工具或对话面板描述您想要的编辑 💬 在 ChatGPT 移动应用上也可以使用 DALL・E 编辑器界面

MuseV:不限视频时长的AI视频生成工具

微软升级Azure AI语音服务 推出9种更真实的AI语音

Comfyui像素画风格插件——PixelArt Detector 可模拟不同时段光照变化

每日midjourney prompt:电商模特

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

A beautiful Chinese female model wearing a light purple skirt, photographed all over, with a white background, fashionable photography, front, clothing, soft lighting, fine composition, depth of field, shot on Canon EOS5D Mark IV --ar3:4--v6.0--style raw

