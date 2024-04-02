OpenAI 将在东京开设亚洲办事处

划重点: - 🤖 OpenAI 选择东京作为首个亚洲办事处，体现了公司在全球人工智能发展和监管方面的承诺。 - 💼 OpenAI 计划在亚洲提供定制服务，积极参与塑造日本的人工智能治理框架。 - 💰 随着日本加密货币政策的放宽和人工智能监管的放松，Sam Altman 的 Worldcoin 有望受益。

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:OpenAI 宣布将在东京开设首个亚洲办事处，这是公司在全球人工智能发展和监管方面迈出的重要一步。根据 Nikkei 的报道，这一举措体现了 OpenAI 致力于为该地区提供定制服务并塑造人工智能治理的决心。同时，Sam Altman 的 Worldcoin 预计将受益于日本日益增长的加密货币采用率和人工智能监管的放松。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

作为人工智能研究领域的重要参与者，OpenAI 计划在东京，日本开设首个亚洲办事处，这一举措标志着公司在人工智能领域不断进步，包括开发并将人工智能整合到视频、音频和图像编辑等各种媒介中。在 Sam Altman 的领导下，OpenAI 将在亚洲提供定制企业服务和客户支持，同时在塑造日本人工智能治理框架中发挥关键作用。

去年4月与日本首相岸田文雄会晤后，首席执行官 Sam Altman 选择将其首个亚洲扩张设在日本。这一决定提高了 OpenAI 对日本的兴趣，并为其在该国的扩张铺平了道路。这是 OpenAI 自去年在伦敦和都柏林开设办事处以来的第三次国际扩张。随着全球人工智能发展加速和日本企业采用该技术，该公司将在该国获得重大利益。

日本的人工智能政策和监管旨在促进创新，确保公众信任，并解决道德关切。与其他具有特定行业人工智能监管的司法管辖区不同，日本尚未设立具体的人工智能评估或审计要求。随着加密货币采用率增加和日本人工智能监管放松，Sam Altman 的 Worldcoin 具有明显优势。尽管 Worldcoin 在一些国家面临挑战，但它已改进了解决隐私问题的系统。

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