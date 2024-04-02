Midjourney指控Stability AI员工入侵其数据库并窃取图像

划重点: - 💥 Midjourney 指责 Stability AI 员工入侵其数据库并窃取图像，导致服务中断 - 🔒 Midjourney 禁止 Stability AI 员工访问其服务，两公司陷入争端 - 🤝 CEO 确认盗窃事件，承诺调查，两公司之间的友好关系或有助于解决争端

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:据 AI 爱好者 Nick St. Pierre 最近在X上分享的消息，周六发生了一起被指称为侵犯知识产权的事件。

据称，Stability AI 的员工入侵了 Midjourney 的数据库，窃取了所有的提示和图像对，这一行为还导致了长达24小时的服务中断。作为回应，据称 MJ 已经禁止了所有 Stable Diffusion 的开发人员访问其服务，这一举动在周三内部向公司披露。

在 Nick 的推文评论中，Midjourney 的 CEO David Holz 和 Stability AI 的 CEO Emad Mostaque 都有出现。前者证实了盗窃事件，并提到团队已经获得了一些信息，而后者否认指示员工从 Midjourney 窃取，并承诺协助调查。

鉴于两位 CEO 之间的友好关系，他们的声明很可能是真实的，而非试图控制局面。目前，这一情况仍在发展中，关于实际盗窃行为的罪犯以及 Stability AI 是否指使他们针对竞争对手的信息有限。

然而，有一点是确定的 - Midjourney 对图像盗窃感到愤怒。在这场 AI 公司之间的冲突中，让我们拭目以待进展，看看这一事件是否会对这两家公司之间的关系产生持久影响。

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