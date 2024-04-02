支付宝推出生成式数字人等AI医疗服务，智能医疗迈出重要实践

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:4月2日，支付宝推出“AI就医助理”解决方案，应用大模型、数字人等技术，为患者提供就医前、中、后“陪伴式就诊服务”。此前，浙江省已率先使用该方案在92家医院落地了数字健康人“安诊儿”，半年时间服务超百万人次用户。借助此次解决方案新升级的生成式技术，“安诊儿”也正式走向“生成式数字人时代”。

（图:安诊儿提供多种陪伴式就医服务）

当前，“AI+医疗”已经在辅助诊断、药物开发、数据管理、临床决策等医疗科研层面取得了一定的成果。如何利用AI技术改善医疗服务是行业创新的重点方向，其中之一是改善因信息不对称带来的就医服务体验断层。

在此背景下，2023年11月，浙江省卫健委联合蚂蚁灵境数字人平台，采用杭州亚运会数字火炬手“同款技术”打造了全国首个可陪诊数字人“安诊儿”。

此次升级的新一代“安诊儿”融合了蚂蚁百灵大模型应用在医疗领域的多项底座技术，实现了生成式能力的大幅提升。首先，拓展了30多种医疗服务意图的准确识别能力，让“安诊儿”更懂患者。如在对话框输入“看报告”，大模型就能准确识别意图并推荐“报告查询”功能;其次，扩充医疗知识库，升级大模型泛医疗问答能力，让“安诊儿”更加专业。如输入“小孩近视怎么办、老人经常跌倒是怎么回事”，就能够获得专业知识指引。

此外，新一代“安诊儿”还引入了行业前沿的生成式数字人技术，通过大模型音色克隆让声音更加有温度，搭配更加自然的生成式动作驱动，让“安诊儿”形象更拟人化，更像“邻家人”。

（图:安诊儿生成式动作驱动示意图）

支付宝医疗解决方案相关负责人表示，“安诊儿按照患者就医流程串联所有服务，依托数字人、大模型等能力，为患者提供双向交互的陪伴式就医服务，从诊前的挂号科室咨询，诊中的叫号提醒，诊后的报告、购药服务等，形象亲切的安诊儿都能给出清晰的规划和服务。”

以“安诊儿”为典型的数字人技术在医疗领域的创新探索，缓解了医疗服务行业痛点，为医疗智能化服务提供了样板。在叠加了更加前沿的大模型等生成式技术之后，伴随着支付宝“AI就医助理”向更多应用场景的深化，“AI医疗服务”时代有望正式开启。

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