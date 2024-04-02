OpenAl可编辑版DALL·E来了 靠聊天就能改图

划重点: - ✏️ DALL・E 新编辑器界面让您能够编辑通过 DALL・E 生成的图像 - ✂️ 可以使用选择工具或对话面板描述您想要的编辑 - 💬 在 ChatGPT 移动应用上也可以使用 DALL・E 编辑器界面

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:日前，OpenAl更新DALL•E编辑器界面的功能。用户可选择想要编辑的图像区域，并通过聊天来描述如何更改编辑图像。

另外，用户还可以在对话面板中提供一个提示，描述您想要的编辑，而无需使用选择工具。要访问 DALL・E 编辑器界面，只需点击 DALL・E 生成的图像即可。

编辑器界面提供了一系列选项，可突出显示你希望更新的图像部分，可以更改选择工具的大小，以便轻松突出显示要更新的区域。这里建议选择一个大范围的区域以获得更好的结果。你还可以使用图像上方的撤消和重做按钮来撤消和重做选择，或选择清除选择以重新开始。

编辑器界面使用户能够添加、删除和更新图像的部分。比如从图像中删除对象，更新选择的对象的特定特征，或通过描述所需的更改来保存您的创作。还可以在对话面板中提供提示，描述您想要的编辑，而无需使用选择工具。

在 ChatGPT 移动应用上，用户也可以使用 DALL・E 编辑器界面。选择编辑后，您可以在对话面板中提供您想要的编辑提示，或使用选择工具突出显示要编辑的部分。完成选择后，描述您对图像的更改即可完成编辑。

官方操作指引如下:

了解 DALL·E 编辑器界面

编辑器界面提供了一系列选项来突出显示生成的图像中要更新的部分。

在编辑器的左上角，您可以更改选择工具的大小，以轻松突出显示要更新的区域。我们建议您在要编辑的区域周围选择较大的空间，以获得更好的结果。

您还可以使用图像上方的“撤消”和“重做”按钮撤消和重做选择，或选择“清除选择”以完全重新开始。

使用 DALL·E 编辑器界面进行编辑

编辑器界面使您能够添加、删除和更新图像的某些部分。

例如，通过突出显示图像的顶角并使用提示“添加樱花”，我们得到以下结果:

您还可以从图像中删除对象。在以下示例中，突出显示了鸟类并使用了提示“删除鸟类”:

您可以更新选择中对象的特定特征。在以下示例中，小猫的脸部已突出显示，并使用提示“将猫的表情更改为快乐”:

您可以通过选择编辑器右上角的“保存”按钮来保存您的创作。

与 DALL·E 对话式编辑

您还可以选择在 DALL·E 编辑器界面右侧的对话面板中提供所需编辑的提示，而无需使用选择工具。如果您希望编辑应用于图像中的特定区域，我们建议在提示中添加该信息。

例如，以下提示将图像更新为黑白，提示“make it black and white”:

在 ChatGPT 移动应用程序上使用 DALL·E 进行编辑

您可以通过选择 DALL·E 生成的图像来访问 ChatGPT 移动应用程序上的 DALL·E 编辑器界面。

选择“编辑”可启用在对话面板中提供所需编辑提示的选项:

选择“选择”可让您访问选择工具，使您能够突出显示要编辑的图像部分。屏幕左侧的滑块允许您更改选择工具的大小，屏幕底部的撤消和重做按钮允许您撤消和重做您的选择。

完成选择后，选择屏幕右下角的“下一步” 。在对话面板中，您可以通过描述要对图像的突出显示区域进行的更改来完成编辑。

（举报）