万里汇和亚马逊加强合作，携手Buy with Prime服务中国卖家

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:近日，第四届中国跨境电商交易会（以下简称“跨交会”）在福州举办，蚂蚁集团万里汇(WorldFirst)受邀亮相，凭借优质的跨境支付金融产品和服务，获“2024中国跨境电商服务企业十强”奖项。
“2024中国跨境电商服务企业十强”由中国跨交会组委会联合美通社评选颁发，从品牌影响力、企业规模、发展潜力、口碑、创新能力等多维度综合审查考评，形成最终榜单。
此前，万里汇（WorldFirst）曾蝉联2021年及2022年《跨境支付机构TOP20强》第一，并在今年3月初获雨果网“2023年度最佳跨境金融”奖项。
蚂蚁集团旗下万里汇（WorldFirst）成立于2004年。截至2023年底，万里汇(WorldFirst)可支持全球120多个跨境电商平台和支付网关、用40多种外币进行安全、快速的支付交易，服务触达全球200多个国家和地区，全球累计交易金额超2000亿美元，已有超过100万家中小企业通过“收、付、管、兑、贷”一站式服务，实现“一个账户卖全球”。
值得一提的是，万里汇（WorldFirst）针对中国跨境中小企业开展全球业务的生态合作计划——全球远航，近期与亚马逊的BuywithPrime携手展开重要合作。该合作使万里汇(WorldFirst)的跨境商家得以借助BuywithPrime特有的快速、免费配送服务以及深受买家喜爱的结账体验，获得业务增长新机遇。
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