AI程序员入职科技公司！阿里迎来通义灵码 工号AI001

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:阿里巴巴今日郑重宣布，迎来了一位不同寻常的“新员工”——通义灵码，工号AI001，标志着AI新纪元的开启。这位7X24小时在线的AI智能编程助手，将成为阿里大家庭中独一无二的存在。

早在2023年11月的云栖大会上，通义灵码便惊艳亮相，并启动了公测。短短一周时间，它便冲上了VSCode插件市场的周热榜，并荣获letBrains的月度推荐智能编程插件殊荣。

通义灵码的能力令人瞩目，它能够熟练运用200种编程语言，其中更是精通16种，如Java、Python、Go等主流语言，无一不彰显其卓越实力。

其技能范畴广泛而深入，包括实时代码续写与优化、自然语言生成代码、单元测试生成等，为开发者提供了全方位的辅助。更值得一提的是，通义灵码还即将掌握RAG技术，未来潜力不可估量。

这位特殊的员工不仅能够7x24小时随时为开发者服务，辅助完成日常代码编写，而且全程数据加密、代码不落盘，确保信息安全。同时，它还能为开发者提供最佳的情绪价值，让编程工作变得更加轻松愉快。

自通义灵码上线以来，其受欢迎程度持续攀升。截至目前，下载量已超过200万，每天数百万行代码被程序员采纳，每日推理次数更是超过2000万，成为了国内最受欢迎的AI编程工具。

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