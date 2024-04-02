Gemini 即将开始收费 开发者“白嫖”的好日子到头了

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:开发者白嫖Gemini的好日子结束了!近日，有开发者称收到了Gemini API 团队的邮件，邮件通知称，Google将于2024年5月2日起更新Gemini API的附加服务条款，并开始对通过云计费账户进行的API请求收费。

这项变更主要影响使用Google AI for Developers提供的Gemini API（在云控制台中称为“生成式语言API”）的用户，而不影响Vertex AI Gemini API的用户。

2024年5月2日，将生效以下变更:

Gemini API和Google AI Studio使用条款将被更新。预览新的条款。

Gemini API将引入按量付费定价。您仍然不会为在Google AI Studio中直接与Gemini模型的交互而被收费。

如果您使用的是已禁用计费的项目中的Gemini API，您仍然可以免费使用Gemini API，但无法享受付费计划的相关优惠。

如果您使用的是已启用计费的项目中的Gemini API，您的使用将受限于按量付费定价等级，并可享受付费计划的相关优惠。

对于当前使用Gemini API的用户来说，如果他们同意新的服务条款，无需采取任何行动。若不同意新条款，应停止使用Gemini API和Google AI Studio。为了避免产生费用，用户应确保在5月2日之前仅使用来自已禁用计费的云项目的API密钥。这可能意味着需要创建一个新的、专门用于Gemini API且禁用计费的单独项目，因为从现有项目中禁用计费可能会导致其他可计费服务的停止。

Google表示，他们理解这些变更可能会给用户带来一些不便，但他们承诺将全力支持用户进行过渡。如果用户有任何疑问或需要帮助，可以通过访问开发者网站获得支持。Google对用户选择使用Gemini API和Google AI Studio表示感谢，并期待继续为用户提供优质的服务。

（举报）