苹果今年或推出低价AirPods 率先在印度工厂组装

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:据最新消息，苹果即将在今年晚些时候推出一款价格更为亲民的AirPods耳机，这一消息来自于供应链分析师Jeff Pu的透露。这款新耳机将由富士康的子公司负责制造，并率先在印度的工厂进行组装工作。

对于苹果的AirPods系列，此前彭博社记者马克•古尔曼也有所提及，他预测苹果将发布两款第四代AirPods，包括入门级和中端级，这两款耳机都将迎来全新设计，为用户带来更为贴合的佩戴感受以及卓越的音质体验。同时，它们还将配备升级的充电盒，采用USB-C接口，为用户提供更便捷的充电方式。其中，中端机型更是增加了主动降噪功能和“查找”功能扬声器，为用户提供了更多的实用功能。

除了入门级和中端级的第四代AirPods，Jeff Pu还预测苹果将更新其旗舰产品AirPods Max。据古尔曼之前的报道，新款AirPods Max除了可能推出新的配色之外，主要更新在于采用USB-C充电接口，这将为用户带来更为广泛的充电选择。

苹果公司近期已经向媒体和分析师分享了关于AirPods系列产品的最新信息，这些耳机被赞誉为“经过精心设计的音频体验”，并承诺在噪音减少性能和触摸控制方面都将有所提升。此外，还透露出可能将增加一项与健康相关的新功能。

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