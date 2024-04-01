不到半年时间！AI程序员Devin团队Cognition AI 估值或达20亿美元

划重点: ⭐ AI 程序员 Devin 的母公司 Cognition AI 在半年内估值达到20亿美元，创始团队实力强大。 ⭐ AI 初创公司融资估值疯狂，但投资人信心来源于 AI 提高效率的潜力。 ⭐ 报告指出，AI 公司购买 GPU 花费已超过500亿美元，但收入仅约30亿美元。

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:AI 程序员 Devin 的母公司 Cognition AI 在不到半年的时间里，估值已经飙升至20亿美元，创始团队拥有10枚 IOI 金牌，展现出强大的实力。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

相比之下，其他公司如 Perlexity AI 和 Mistral AI 在经历多年发展后，估值也只在10亿至20亿美元左右，显示了 Cognition AI 的迅速崛起和高估值的特殊性。如果以该估值完成融资，Cognition AI估值将达到几周前的6倍。知情人士称，Founders Fund等硅谷风险投资公司正在商谈投资本轮融资事宜。新的融资协议尚未最终敲定，条款可能会发生变化。

然而，红杉的一份报告揭示了 AI 行业的一个现象:该AI 公司购买 GPU 的花费已经超过了500亿美元，但实际产生的收入仅约30亿美元左右。这引发了有关 AI 泡沫的讨论，一些人担心资本过度投入可能会导致泡沫破裂，类似于加密货币市场的情况。

DeepMind 创始人 Hassiabis 也发出警告，指出真正能够改变人类科学的 AI 突破并未受到足够重视。

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