今日AI：AI视频神器PixVerse被玩出花；抖音封杀李一舟等“割韭菜”内容；最神秘国产大模型团队冒泡；剪映Dreamina一键整合mj+sd+PS工作流

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。
新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/
🤖📱💼AI应用
AI视频生成神器 PixVerse:保持角色一致性、百变场景
【AiBase提要:】
⭐ 保持角色一致性，百变换背景，解决 AI 生成效果不一致问题
⭐ 角色面部基本一致，背景丰富生动展示
⭐ 工具简单易用，帮助用户快速制作动态视频
产品入口:https://top.aibase.com/tool/pixverse
OpenAI公开语音合成引擎Voice Engine：支持语音克隆，未开放使用
【AiBase提要：】
⭐️ Voice Engine 利用文本输入和 15 秒的音频样本生成接近原始说话者的自然语音
⭐️ 多领域展示潜在应用价值
⭐️ OpenAI 关注合成语音技术的风险，提出预防措施
官方博客:https://openai.com/blog/navigating-the-challenges-and-opportunities-of-synthetic-voices
剪映Dreamina上线智能画布功能 一站式整合mj+sd+PS工作流
【AiBase提要:】
⭐ Dreamina智能画布支持多图层AI生成
⭐ 支持超清、重绘、抠图、扩图等丰富的后编辑能力
⭐ 可用于制作产品宣传图、创意海报以及logo创意玩法
Dreamina入口:https://top.aibase.com/tool/jianyingdreamina
官方使用教程文档:https://bytedance.larkoffice.com/docx/Bri8d2xfPoH6qGxiKUccQOUrnNc
出门问问发布2.5D数字人系统 WetaAvatar4.0
【AiBase提要:】
🌟 高度真实的外观和生动的表情，表现优于前代系统
🌟 成功部署在出门问问的AIGC产品「奇妙元」和「奇妙问」中
🌟 系统具有精致外观、迅捷响应和多样选择，大幅提升数字人的逼真度和多样性。
可编辑的DALL·E3 要来了？一句话就能PS图片
【AiBase提要：】
⭐️ DALL·E3 将支持对生成后的图片进行再次编辑。
⭐️ DALL·E3 编辑器界面提供多种可用工具，如添加、删除和更新图像的部分。
⭐️ 用户可以通过简单文本提示，如“添加樱花”或“删除鸟类”，轻松编辑图像。
📰🤖📢AI新鲜事
抖音封杀李一舟等“割韭菜”内容
【AiBase 提要：】
⚡️抖音封杀知识付费账号和滥用 AI 账号。
⚡️抖音治理 “厚黑学”、“伪成功学” 和虚拟人物账号。
⚡️从万元私董会到 AI 课程，抖音重拳打击 “割韭菜” 行为。
详细内容：https://www.chinaz.com/2024/0401/1607365.shtml
最神秘国产大模型团队冒泡 一出手就是两个王炸!
【AiBase提要:】
⭐️ 阶跃星辰专注多模态融合和Scaling Law，开发出千亿参数的ToC产品。
⭐️ 产品包括跃问聊天类应用和冒泡鸭AI开放世界平台。
⭐️ Step系列通用大模型表现突出，支持多模态理解和内容创作。
跃问产品入口:https://top.aibase.com/tool/yuewen
OpenAI和微软将投资1000亿美元建设全球最大的数据中心
【AiBase提要:】
🚀 项目 “Stargate” 是一个五阶段的人工智能基础设施建设计划，预计2026年推出 OpenAI
💰 投资1000亿美元建设数据中心，将配备AI芯片用于支持OpenAI的AI模型
💡 第四和第五阶段的成本中将有相当大一部分与购买AI芯片相关。建造数据中心需要数百万个半导体。
AI明星创业公司买英伟达GPU，花的钱比赚的多 17 倍
【AiBase提要：】
⭐️ AI初创公司Cognition Labs迅速增长，估值翻倍
⭐️ GPU投入占收入的 17 倍，行业面临高昂成本挑战
⭐️ 英伟达成为AI行业赢家，算力硬件需求不断增长
Meta将为智能眼镜引入强大AI功能
【AiBase提要:】
🔹 新功能允许用户通过简单命令快速识别物体
🔹 应用不仅限于包装信息，还可询问物种或原料
🔹 将智能眼镜变成口述设备，为用户带来更便捷实用体验
申请测试地址:https://www.meta.com/smart-glasses/early-access-program/
孟子3-13B大模型正式开源
【AiBase提要:】
⭐ 澜舟科技开源孟子3-13B大模型，支持学术研究和商业应用。
⭐ 基于Llama架构，经过3T Tokens训练，多语言处理能力显著。
⭐ 适用于ToB场景，性价比高，推动AI大模型技术发展。
天工大模型3.0将于4月17日发布 同步开源4000亿参数MoE超级模型
【AiBase提要:】
⭐ 昆仑万维宣布"天工3.0"正式公测，采用4千亿级参数的MoE混合专家模型。
⭐ "天工3.0"具有强大的语义理解、逻辑推理和学习能力。
⭐ 新版本增强搜索、研究模式、调用代码等能力，提升用户体验。
Mini-Gemini:简单有效的AI框架，增强多模态视觉语言模型
【AiBase提要:】
🌟 Vision Language Models（VLMs）融合了计算机视觉(CV)和自然语言处理(NLP)的独特集成。
🚀 Mini-Gemini采用双编码器系统和新颖的补丁信息挖掘技术，优化多模态输入处理。
💡 在多个零样本基准测试中表现出色，超越了现有模型。
项目入口:https://top.aibase.com/tool/minigemini
————
今日Midjourney提示词：闪闪发光的她
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
Light painting style，light painting line art， stunning， flash glass light， soft， body symmetry， front， light painting， A beautiful girl，light painting In a wedding dress，light painting， veil of flowers，Beautiful and exquisite profile --ar 3:4 --v 6.0 --s 750
轻绘画风格，轻绘画线条艺术，令人惊叹，闪光玻璃光，柔软，身体对称，正面，轻绘画，一个美丽的女孩，轻绘画穿着婚纱，轻画，花的面纱，美丽而精致的轮廓
（举报）