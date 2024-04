今日AI：AI视频神器PixVerse被玩出花；抖音封杀李一舟等“割韭菜”内容；最神秘国产大模型团队冒泡；剪映Dreamina一键整合mj+sd+PS工作流

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

🤖📱💼AI应用

AI视频生成神器 PixVerse:保持角色一致性、百变场景

OpenAI公开语音合成引擎Voice Engine:支持语音克隆,未开放使用

【AiBase提要:】 ⭐️ Voice Engine 利用文本输入和 15 秒的音频样本生成接近原始说话者的自然语音 ⭐️ 多领域展示潜在应用价值 ⭐️ OpenAI 关注合成语音技术的风险,提出预防措施 官方博客:https://openai.com/blog/navigating-the-challenges-and-opportunities-of-synthetic-voices

剪映Dreamina上线智能画布功能 一站式整合mj+sd+PS工作流

出门问问发布2.5D数字人系统 WetaAvatar4.0

可编辑的DALL·E3 要来了?一句话就能PS图片

【AiBase提要:】 ⭐️ DALL·E3 将支持对生成后的图片进行再次编辑。 ⭐️ DALL·E3 编辑器界面提供多种可用工具,如添加、删除和更新图像的部分。 ⭐️ 用户可以通过简单文本提示,如“添加樱花”或“删除鸟类”,轻松编辑图像。

📰🤖📢AI新鲜事

抖音封杀李一舟等“割韭菜”内容

【AiBase 提要:】 ⚡️抖音封杀知识付费账号和滥用 AI 账号。 ⚡️抖音治理 “厚黑学”、“伪成功学” 和虚拟人物账号。 ⚡️从万元私董会到 AI 课程,抖音重拳打击 “割韭菜” 行为。 详细内容:https://www.chinaz.com/2024/0401/1607365.shtml

最神秘国产大模型团队冒泡 一出手就是两个王炸!

OpenAI和微软将投资1000亿美元建设全球最大的数据中心

【AiBase提要:】 🚀 项目 “Stargate” 是一个五阶段的人工智能基础设施建设计划,预计2026年推出 OpenAI 💰 投资1000亿美元建设数据中心,将配备AI芯片用于支持OpenAI的AI模型 💡 第四和第五阶段的成本中将有相当大一部分与购买AI芯片相关。建造数据中心需要数百万个半导体。

AI明星创业公司买英伟达GPU,花的钱比赚的多 17 倍

【AiBase提要:】 ⭐️ AI初创公司Cognition Labs迅速增长,估值翻倍 ⭐️ GPU投入占收入的 17 倍,行业面临高昂成本挑战 ⭐️ 英伟达成为AI行业赢家,算力硬件需求不断增长

Meta将为智能眼镜引入强大AI功能

【AiBase提要:】 🔹 新功能允许用户通过简单命令快速识别物体 🔹 应用不仅限于包装信息,还可询问物种或原料 🔹 将智能眼镜变成口述设备,为用户带来更便捷实用体验 申请测试地址:https://www.meta.com/smart-glasses/early-access-program/

孟子3-13B大模型正式开源

天工大模型3.0将于4月17日发布 同步开源4000亿参数MoE超级模型

【AiBase提要:】 ⭐ 昆仑万维宣布"天工3.0"正式公测,采用4千亿级参数的MoE混合专家模型。 ⭐ "天工3.0"具有强大的语义理解、逻辑推理和学习能力。 ⭐ 新版本增强搜索、研究模式、调用代码等能力,提升用户体验。

Mini-Gemini:简单有效的AI框架,增强多模态视觉语言模型

————

今日Midjourney提示词:闪闪发光的她

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

Light painting style,light painting line art, stunning, flash glass light, soft, body symmetry, front, light painting, A beautiful girl,light painting In a wedding dress,light painting, veil of flowers,Beautiful and exquisite profile --ar 3:4 --v 6.0 --s 750

轻绘画风格,轻绘画线条艺术,令人惊叹,闪光玻璃光,柔软,身体对称,正面,轻绘画,一个美丽的女孩,轻绘画穿着婚纱,轻画,花的面纱,美丽而精致的轮廓

