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数据要素价值创新2023年度示范案例发布 蚂蚁数科FAIR入选

2024-04-01 15:37 · 稿源：站长之家

3月29日，由新一代信息技术产业研究院、赛迪未来产业研究中心共同主办，中国电子学会区块链分会、至顶科技联合承办的“2024未来信息技术大会暨首届数据要素创新发展论坛”在北京举行。会上，《数据要素价值创新2023年度示范案例》正式发布，蚂蚁数科隐私增强型数据协作平台（简称FAIR）入选，一同入选的还有联通数科、移动云、腾讯云、百度等。

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图注:数据要素价值创新2023年度标杆示范案例

“案例集”由未来信息技术大会暨数据要素创新发展论坛组委会牵头，面向全国范围征集全行业优秀应用实践。据组委会透露，自年初启动征集以来，共计收到来自各行业的数百份产业案例，经公开征集和专家评议，180个数据价值创新的年度优秀示范案例入选。其中，再进一步推荐出50个成果实效更加突出、优势特征更为明显的案例，作为“数据要素价值创新2023年度标杆示范案例”。

据悉，FAIR由蚂蚁数科团队开发，融合了隐私计算、区块链、大数据、可信计算技术，来解决数据流转过程中的可用不可见。FAIR实现面向数据开放与数据基建的隐私增强型数据计算枢纽，并在监管、营销、风控、民生等多个垂直领域的落地使用，推动了隐私安全、可信的数据共享及价值流转。目前，FAIR已经在杭数交、贵数所等多家数据交易所得到应用。

记者了解到，具体到风控的使用场景，FAIR可以在保护数据隐私的前提下实现联合建模，产出模型精度相比单方面建模精度提升30%以上，极大提升了风控识别准确率，降低了运营成本。

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据作为关键生产要素的价值日益凸显。充分发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用，不断突破跨界融合、智能泛在、开放共享的未来信息技术，加快构建以数据为关键要素的数字经济，已成为推动高质量发展的必然要求。

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图注:蚂蚁数科智能数据产品总经理李书博

完善的数据基础设施是确保数据价值流通的基础和关键。据蚂蚁数科智能数据产品总经理李书博介绍，蚂蚁数科一直致力于将技术与场景融合，不断推动数字技术与产业融合，在数据流通过程中相关的技术，互联网，区块链、人工智能方向不断与今天实际的数据的应用场景结合解决数据流转、隐私保护和价值挖掘中的相关问题。最后形成各行各业的数字产业协同网络，在场景上不断向数据要素的基建、数据的授权应用、相应数据产品的创新上落地，带动一些技术的融合和创新。

“比如，通过蚂蚁数科的数据合规AI模型，我们可以将传统数据合规成本降低90%，将数据交易商家准入登记的周期缩短80%。”李书博表示，基于该模型，蚂蚁数科与上海、深圳、贵阳等大数据交易所共同建设的“数据确权登记平台”，是国内首个以AI能力驱动的数据确权规则引擎和流程引擎，形成了一体化数据确权标识体系，可以助推数交所的流通交易。

目前，蚂蚁数科已在政务与公共服务、工业能源、物流贸易、金融等众多领域中开展数据应用场景实践和探索，已落地超90个行业场景化解决方案，服务近万家客户，为数据要素市场的数据管理、流通和应用提供安全、可信、合规的技术支持。

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