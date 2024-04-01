AI明星创业公司买英伟达GPU ，几周估值翻倍，但花的钱比赚的多17倍

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:在AI行业，尤其是生成式AI领域，技术的快速发展和应用的广泛前景吸引了大量的投资和关注。然而，这一领域的高昂成本也引起了业界的广泛讨论。最近，《华尔街日报》的一篇报道指出，AI行业的公司在购买英伟达GPU上的投入是其收入的17倍，这一数字令人震惊，同时也引发了对行业未来发展的深入思考。

AI初创公司Cognition Labs，由知名投资人Peter Thiel支持，正在寻求20亿美元的估值，其估值在几周内的增长近六倍。Cognition Labs的团队由国际信息学奥林匹克竞赛的金牌选手组成，他们推出的AI代码工具Devin被誉为“第一位接近人类的AI程序员”，能够自主完成复杂的编码任务。尽管Cognition Labs的产品前景被看好，但目前公司并没有获得有意义的收入，这反映了AI行业普遍存在的现象:高估值与缺乏收入之间的矛盾。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

生成式AI技术的爆发验证了算力的重要性，但随着大模型参数量的增加，提升规模以提升智能的方法是否可持续成为了一个问题。目前，大模型已经非常昂贵，而且随着技术的发展，这些模型的“折旧”速度也在加快。此外，许多大型语言模型（LLM）需要额外的处理层来解决生成内容的问题，这进一步增加了计算成本。

对于大型互联网公司和初创公司而言，运行生成式大模型需要大型数据中心，而英伟达正是这一市场的主要供应商。尽管GPU的需求不断增长，但并非所有公司都有能力进行数百亿美元的投资以保持竞争力。此外，GPU支出的折旧也可能成为公司财务规划的一部分。

尽管存在种种挑战和疑问，但AI行业的竞争激烈，成为行业领导者可能带来巨大的潜在收益。然而，这些收益的具体形式和规模目前仍难以预测。在这个过程中，英伟达似乎成为了一个意外的赢家，因为无论AI行业的竞争结果如何，对高性能计算硬件的需求都在不断增长。

总的来说，AI行业的快速发展带来了巨大的机遇，但也伴随着高昂的成本和不确定性。如何在追求技术进步的同时实现可持续的商业模式，是所有AI公司需要面对的重要问题。

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